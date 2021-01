Un hôpital italien est resté sous alimentation de secours dimanche, deux jours après l’ouverture d’un gouffre géant dans le parking et forcé la fermeture d’une résidence pour la récupération des patients COVID-19.

Bien que les services d’électricité et d’eau aient été interrompus, les systèmes de secours ont permis aux soins de continuer à l’hôpital de la mer de Naples, et les pompiers ont déclaré qu’il ne semblait que personne n’ait été blessé. Le gouverneur régional, Vincenzo De Luca, a déclaré que la résidence rouvrirait après la restauration complète des services publics.

Le gouffre de 66 pieds de profondeur et 21 527 pieds de large a consommé trois voitures dans le parking des visiteurs de l’hôpital pour la plupart vide et a également forcé le déménagement de six personnes qui se rétablissaient à la résidence pour les patients COVID-19.

« Franchement, nous étions également préoccupés par l’effondrement de tous les services publics et par le fait que l’activité de l’hôpital pourrait être mise en danger », a déclaré De Luca. «Dieu merci, cela ne s’est pas produit. Nous avons eu une coupure de courant, mais l’électricité a été rétablie et maintenant nous n’avons aucun problème pour fournir des soins.

Chef pompier Cmdr. Ennio Aquilino a déclaré à la chaîne de télévision italienne SkyTG 24 que l’implosion aurait pu être causée par une infiltration d’eau souterraine à la suite des récentes fortes pluies.

Les gouffres sont le plus souvent des occurrences naturelles, selon le US Geological Survey. Ils peuvent être dramatiques ou se produire avec le temps. Ils peuvent également être «induits par l’homme» par la construction et le pompage des eaux souterraines, selon l’USGS.

Bien qu’un gouffre de 66 pieds de profondeur semble catastrophique, il ne représente qu’une fraction de la profondeur du plus grand gouffre hors-sol du monde. Ce gouffre a une profondeur de 2 100 pieds, découvert en 1994 dans une province chinoise.

Contribuant: The Associated Press.