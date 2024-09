Un énorme gain attendu pour une pièce rare achetée par une famille d’agriculteurs de l’Ohio et cachée pendant des décennies

TOLÈDE, Ohio — Trois sœurs de l’Ohio qui ont hérité d’une pièce de dix cents conservée dans le coffre d’une banque pendant plus de 40 ans savaient que cette pièce avait une certaine valeur. Mais elles n’en avaient aucune idée jusqu’à il y a quelques années.

Cette pièce extraordinairement rare, frappée par l’US Mint à San Francisco en 1975, pourrait rapporter plus de 500 000 dollars, a déclaré Ian Russell, président de GreatCollections, une société spécialisée dans les devises et qui gère une vente aux enchères en ligne qui se terminera en octobre.

Ce qui rend la pièce de dix cents représentant le président Franklin D. Roosevelt si précieuse, c’est l’absence de la marque d’atelier « S » de San Francisco, l’une des deux seules pièces connues sans cette marque. L’autre a été vendue aux enchères en 2019 pour 456 000 $, puis quelques mois plus tard à un collectionneur privé.

Bien que les collectionneurs de pièces de monnaie sérieux connaissent depuis longtemps l’existence de ces deux pièces de dix cents rares, leur localisation reste un mystère depuis la fin des années 1970.

« Ils sont restés cachés pendant des décennies », a déclaré Russell. « La plupart des grands collectionneurs et marchands n’en ont jamais vu un. »

En 1975, l’atelier monétaire de San Francisco a fabriqué plus de 2,8 millions de séries spéciales « d’épreuves » non mises en circulation, comprenant six pièces, vendues 7 dollars. Quelques années plus tard, des collectionneurs ont découvert que deux pièces de dix cents de la série ne portaient pas la marque d’atelier.

Les sœurs de l’Ohio qui ont hérité d’une de ces deux pièces de dix cents après le récent décès de leur frère souhaitent rester anonymes compte tenu de leur manne soudaine, a déclaré Russell.

Ils ont raconté à Russell que leur frère et leur mère avaient acheté en 1978 la première pièce de monnaie erronée découverte pour 18 200 $, ce qui équivaudrait aujourd’hui à environ 90 000 $. Leurs parents, qui exploitaient une ferme laitière, voyaient dans cette pièce un filet de sécurité financière.

L’une des sœurs a déclaré que son frère parlait souvent de cette pièce rare. Mais elle ne l’avait jamais vue de ses propres yeux jusqu’à l’année dernière.

Russell, dont la société est basée à Irvine, en Californie, a déclaré que son frère l’avait contacté il y a environ sept ans et lui avait finalement parlé de la pièce. Lui aussi a gardé le secret.

Lorsque Russell a parlé à l’une des sœurs, il y a quelques années à peine, de la valeur potentielle de la pièce, elle a dit : « Est-ce vraiment possible ? »

La pièce, connue sous le nom de « 1975 ‘no S’ proof dime », sera désormais exposée lors d’une exposition numismatique qui débutera mercredi à Tampa, en Floride, et avant la clôture des enchères fin octobre, a déclaré Russell.

Bien qu’il y ait une chance que d’autres exemplaires de cette pièce rare de dix cents soient disponibles, ils ne se trouveraient que parmi les jeux « d’épreuves » de 1975 et non dans la monnaie de qui que ce soit, a déclaré Russell.

Il s’attend néanmoins à ce que cette dernière découverte déclenche de nombreuses recherches.