Un énorme fléau de guêpes envahissant les jardins devrait être “le pire depuis des années”, avertissent les experts

Les BRITS sont avertis de se préparer à une invasion de guêpes folles de sucre qui devraient essaimer à la fin de l’été.

La saison des guêpes de cette année pourrait être l’une des pires de mémoire récente en raison de la canicule estivale torride.

La canicule estivale torride de cette année pourrait entraîner une augmentation des essaims de guêpes Crédit : Getty

Les guêpes deviennent folles de sucre à mesure que leur larve atteint sa maturité, ce qui entraîne leur poussée typique de fin d’été Crédit : Getty

On s’attend à ce que la poussée typique de fin d’été de l’insecte soit de retour en force cette année grâce à la flambée des températures et aux conditions de chaleur.

Le nombre de dards détestés fluctue d’année en année, car le temps peut dicter leur survie au printemps.

Les guêpes ont tendance à construire leurs nids au printemps dans les arbres, les greniers – et même sous terre.

Le mauvais temps et les fortes tempêtes peuvent ruiner leur travail acharné et limiter les chances de survie de l’insecte pendant les mois les plus chauds à venir.

Mais les températures étouffantes de la Grande-Bretagne combinées à un grave manque de précipitations ont conduit les compagnies des eaux à imposer une interdiction des tuyaux d’arrosage à des millions de ménages.

Ces conditions sont l’environnement idéal pour la multiplication des guêpes, ce qui signifie que les Britanniques pourraient faire face à une invasion alarmante à la fin de l’été.

Au cours des derniers mois, les insectes détestés deviennent fous de sucre à mesure que leurs larves se transforment en guêpes de taille normale, ce qui signifie qu’ils doivent trouver une nouvelle source d’énergie.

Ainsi, votre barbecue de fin d’été, rempli de prosecco, de boissons gazeuses et de glaces, est l’endroit idéal pour faire le plein de guêpes.

Les exterminateurs d’insectes experts disent maintenant que l’augmentation des populations de guêpes conduit déjà 2022 à être surnommée “l’année de la guêpe”.

« Cette année, nous faisons entre 10 et 12 interventions par jour. L’an dernier, nous étions à cinq”, a déclaré Sébastien Pommereul, le gérant de la société Halte aux guêpes – Halte aux nuisibles, à BFMTV.

Que faire si vous vous faites piquer par une guêpe

Une piqûre de guêpe est un moyen infaillible de déprimer votre journée à la plage ou votre pique-nique ensoleillé.

Les guêpes ne piquent généralement que si elles se sentent menacées, ce qui signifie que les chances d’être attaquées sont beaucoup plus élevées si vous essayez de les chasser.

Les piqûres regorgent de venin et certaines personnes peuvent même souffrir de réactions allergiques potentiellement mortelles.

Si vous avez la malchance de vous faire attaquer, il est vital de retirer immédiatement le dard.

La piqûre peut être retirée de la peau à l’aide du bord d’une carte de crédit ou, si vous n’en avez pas sous la main, vous pouvez utiliser vos ongles.

Mais vous ne devez jamais utiliser de pincettes, car cela peut provoquer la propagation du venin.

Après avoir retiré la piqûre, vous devez :

Laver la zone touchée avec de l’eau et du savon

Réduisez le gonflement en appliquant de la glace ou une compresse froide pendant 10 minutes maximum

Évitez de gratter la zone pour réduire le risque d’infection

Évitez d’appliquer des remèdes maison tels que le vinaigre ou le bicarbonate de soude, car ils sont peu susceptibles d’aider

La plupart des piqûres de guêpes, bien que douloureuses et irritantes, sont traitées assez rapidement.

Mais certaines personnes sont allergiques aux piqûres de guêpes et elles peuvent provoquer un choc anaphylactique, qui nécessite un traitement médical urgent.

Les symptômes de l’anaphylaxie comprennent :

Gonflement important

Urticaire ou démangeaisons

Vertiges

Nausée et vomissements

Des crampes d’estomac

Une baisse soudaine de la pression artérielle

Les guêpes deviennent folles de sucre car elles ont besoin d’une nouvelle source d’énergie à la fin de l’été Crédit : Getty