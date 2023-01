Un énorme drame ITV face à la hache après seulement deux séries alors qu’il perd 2 millions de téléspectateurs

THE Larkins fait face à la hache au milieu d’une chute des notes suite au départ de la star Sabrina Bartlett.

Le redémarrage de Darling Buds of May, avec également Bradley Walsh et Joanna Scanlan, a perdu deux millions de téléspectateurs pour sa deuxième série.

L’ouverture de la saison a été regardée par 2,9 millions de personnes, contre 4,8 millions pour le premier épisode de la première série en 2021.

Les initiés disent que la décision de Sabrina de démissionner suite à un désaccord avec l’intérêt amoureux à l’écran, Tok Stephen, a été un facteur.

Une source a déclaré: «Le Larkins va être abandonné au cours de la nouvelle année – l’écriture est sur le mur.

“Les cotes d’écoute de la deuxième série étaient décevantes et les désaccords sur le plateau ont été un problème permanent pour l’équipe de production.

“Le problème de Sabrina avec Tok et sa décision de partir ont été un énorme problème pour les patrons. Mais il y a aussi eu d’autres désaccords.

L’original Darling Buds of May, basé sur les romans de HE Bates, a été diffusé de 1991 à 1993 sur ITV et a lancé la carrière de Catherine Zeta Jones.

Le redémarrage très attendu de la chaîne a attiré un pic de 5,1 millions de téléspectateurs lors de son premier épisode l’année dernière.

Sabrina, qui jouait Mariette, est ensuite partie, blâmant les affrontements d’horaire.

Mais des sources ont déclaré que Tok l’avait mise mal à l’aise en utilisant un selfie d’elle comme photo de profil WhatsApp.

La nouvelle venue Joelle Rae a remplacé la star de Bridgerton Sabrina, 31 ans, lorsque la série est revenue en octobre.

Cependant, il a attiré une audience moyenne de 3,5 millions – à peine au-dessus de la moyenne de 3,3 millions pour le créneau horaire de 20 heures.

Hier soir, une deuxième source a confirmé qu’il n’était pas prévu de filmer une troisième série.

ITV et la société de production Objective Fiction sont toujours en pourparlers, mais ceux-ci se concentrent sur la manière dont le projet peut être conclu.