Un énorme combat éclate alors que le prince Narula qualifie Gautam Gulati de « ***a flop », ce dernier dit « aukaat dikhata hoon »

Le prince Narula et Gautam Gulati se lancent dans la dispute la plus intense et la plus laide sur Roadies : Karm Ya Kaand, où Sonu Sood et les concurrents devaient contrôler l’ancien acteur.

Karm Ya Kaand: Une énorme bagarre horrible et abusive éclate entre les chefs de gang, Prince Narula et Gautam Gulati, où le premier manque de frapper le second de manière agressive. Les chefs de gangs ne restent pas unis. Parfois, les rivalités amicales prennent la forme de rencontres violentes. C’est le cas entre le prince Narula et Gautam Gulati. Ces deux-là sont à couteaux tirés depuis le début de la saison.

Dans le dernier épisode, Prince et Gautam ont failli se battre physiquement après que Sonu Sood a annoncé une double expulsion. Cette fois, Prince finit par réprimander Gautam et ne le considère pas comme son concurrent. Gautam dit qu’il l’a bloqué et qu’il n’existe pas pour lui. Cela irrite Prince, et il répond : « Main tujhe apni zindagi se block maar raha hu. » Le combat s’intensifie alors que tous deux se moquent et se font des remarques sordides. Prince qualifie Gautam de « flop » et Gautam répond : « Apni team se puch meri kya value hai ». Prince s’approche agressivement de Gautam pour un combat physique, mais Sonu Sood et les concurrents le bloquent.

La bagarre verbale devient laides alors qu’ils commencent tous les deux à se maltraiter, et Prince pousse les gens à le laisser aller à Gautam pour se battre. La troisième chef de gang, Rhea Chakraborty, se met à pleurer après avoir vu l’explosion violente de Prince et Gautam.

Voici la vidéo





Après un certain temps, les deux finissent presque par se frapper alors que les concurrents et Sonu Sood les retirent, essayant de désamorcer la situation, avec moins de chance que jamais. Cependant, une autre chose qui va vraiment être affectée par cette évolution, ce sont les votes négatifs, car Sonu Sood avait annoncé que certaines personnes devraient faire leurs valises, mais tout cela a été interrompu.

Comme le vote nécessite que les chefs de gang participent et obtiennent leur accord unanime, parallèlement au scrutin des candidats, les deux combats sont susceptibles de retarder, voire de modifier les résultats des votes en cours. Regardez l’épisode complet de Roadies : Karm Ya Kaand sur MTV et Jio Cinema.