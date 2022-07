Un énorme ballon examinant un trou noir passe au-dessus du Nunavut avant d’atterrir dans les Territoires du Nord-Ouest

Du sol, cela ressemblait à une deuxième lune flottant dans le ciel.

Un ballon de recherche de la taille d’un stade de football est récemment passé au-dessus du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest pour étudier la galaxie et créer un buzz dans certaines des communautés qu’il a traversées.

La Calibur XL – lancé de Kiruna, en Suède, la semaine dernière – a été construit par une équipe de 50 scientifiques des États-Unis, du Japon et de Suède pour mesurer les rayons X des trous noirs et des étoiles à neutrons.

Le voyage a duré six jours, sept heures et 45 minutes et était une collaboration entre la NASA, l’Université de Washington à St. Louis (WUSTL) et le KTH Royal Institute of Technology en Suède.

Le ballon, qui a la taille d’un stade de football, a été photographié à 130 000 pieds par Richard Bose, ingénieur de recherche principal à l’Université de Washington, qui a aidé à construire le télescope qu’il transportait. (Soumis par Richard Bose)

UN Compte Twitter pour le XL-Calibur a partagé des photos qui ont été prises par des personnes en Norvège, en Islande et à Arviat et Iqaluit au Nunavut. Le ballon est également passé au-dessus de Yellowknife avant que Richard Bose, ingénieur de recherche principal à WUSTL, ne déclare que la charge utile a atterri à 80 kilomètres de Délı̨nę, dans les Territoires du Nord-Ouest, lundi.

XL-Calibur a été vu d’Arviat du côté ouest de la baie d’Hudson !

Bose a déclaré que la NASA avait décidé quand mettre fin au vol, un processus qui impliquait d’ouvrir un trou dans le ballon pour qu’il tombe d’une altitude de 130 000 pieds à environ 50 000 pieds. Ensuite, le ballon et le télescope se sont séparés — ce dernier étant transporté au sol avec un parachute.

“Je viens de manquer quelques arbres et je n’ai certainement pas atterri dans un lac, ce qui est notre plus grande inquiétude”, a déclaré Bose, qui a aidé à construire une partie du télescope et a déclaré que l’eau n’aurait probablement pas été gentille avec les miroirs rares et coûteux. contient.

Le XL-Calibur a été aperçu en train de dériver au-dessus d’Iqaluit vendredi dernier. (Karen Pikuyak/CBC)

Jeremy Eggers, un responsable des communications de la NASA, a déclaré à CBC News dans un e-mail que le ballon en film de polyéthylène avait atterri à près de 20 kilomètres de la charge utile et qu’une équipe était déployée pour récupérer les trois parties.

Avant de mettre fin à tout vol, Eggers a déclaré que l’équipe de ballons scientifiques de la NASA effectuait une enquête pour assurer la sécurité du public, minimiser les impacts environnementaux et s’assurer qu’ils pouvaient récupérer autant d’équipement que possible.

“La NASA tient compte des impacts sur l’environnement lors de toutes ses missions scientifiques en ballon et prend des mesures pour atténuer les impacts”, a-t-il écrit, ajoutant que l’organisation avait travaillé avec des responsables canadiens pour coordonner le vol et le lieu d’atterrissage de XL-Calibur.

Bose a déclaré que l’objectif principal de XL-Calibur est un trou noir appelé Cygnus X1 qui est spécial car il absorbe les gaz d’une étoile proche.

La ligne sur cette carte montre la trajectoire de vol du XL-Calibur depuis la Suède, au-dessus de la Norvège, de l’Islande et du nord du Canada. (Installation de ballons scientifiques de Columbia)

“Les trous noirs sont des objets très mystérieux et bien sûr, vous ne pouvez pas vraiment dire ce qui s’y passe car la lumière ne peut pas s’échapper”, a-t-il déclaré. Mais les scientifiques peuvent étudier des choses qui se passent près d’eux, a-t-il dit, comme quelque chose de “très intense” qui génère des rayons X près de Cygnus X1.

“Dans un esprit d’exploration et de compréhension de ce qui se passe dans notre univers, c’est une partie de la recherche fondamentale que nous avons la chance de pouvoir financer.”