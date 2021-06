Un énorme animal ressemblant à un rhinocéros pesant 4 fois plus lourd qu’une Asie géante qui parcourait il y a plus de 30 millions d’années

Le plus grand mammifère à avoir jamais vécu est le rhinocéros géant ou Paraceratherium, qui a vécu il y a 34 à 23 millions d’années en Chine et s’est répandu dans toute l’Asie. Cependant, comment ce mammifère s’est répandu à travers l’Asie a longtemps été un mystère pour les scientifiques, étant donné la topographie diversifiée de la région – montagnes, plateau, plages de la mer, déserts – qui entraverait le mouvement de ces mammifères géants. De plus, les scientifiques ne savaient pas comment une espèce de rhinocéros géant – Paraceratherium bugtiense – a évolué au Pakistan.

Maintenant, les scientifiques ont trouvé une nouvelle espèce du groupe des mammifères, qui dévoile de nombreux indices importants sur la façon dont cette propagation est devenue possible. La nouvelle espèce de rhinocéros géant, nommée Paraceratherium linxiaense, a été découverte à partir du fossile trouvé dans la province chinoise du Gansu, au nord du Tibet.

Lorsque les paléontologues ont analysé les données du fossile préservé, ils ont découvert que le crâne et les os appartenaient à une nouvelle espèce sur l’arbre de vie du rhinocéros géant. Les scientifiques ont étudié l’évolution de ces os pour déterminer leur position dans l’arbre généalogique. Lorsqu’ils ont cartographié les six espèces de rhinocéros géants sur la carte, ils ont découvert que le Tibet jouait un rôle central en tant que carrefour dans leur expansion à travers l’Asie.

Cependant, au doute de la façon dont une zone avec une grande quantité de terrain surélevé a joué un rôle central, ce qui serait certainement difficile pour de longs mouvements de mammifères aussi grands, les scientifiques ont trouvé une réponse qu’à cette époque, il y a 23 millions d’années, le La région tibétaine n’était pas tellement un terrain difficile pour eux.

À cette époque, les « conditions tropicales ont permis au rhinocéros géant de retourner vers le nord en Asie centrale, ce qui implique que la région tibétaine n’était toujours pas surélevée en tant que plateau de haute altitude », explique Deng Tao, l’auteur principal de la recherche, dans un communiqué de presse par le siège de l’Académie chinoise des sciences. Tao travaille à l’Institut de paléontologie et de paléoanthropologie des vertébrés (IVPP), CAS. La recherche a été publiée dans Nature Communications Biologie le 17 juin.

