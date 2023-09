Un énorme alligator américain tué après que la police ait trouvé le corps d’une femme toujours dans sa gueule

Un alligator a tué une femme en Floride.

Les autorités ont tué l’animal de 4 millions de mètres.

Le corps de la femme était dans la gueule de l’animal.

Un alligator a été tué alors qu’il était retiré d’une crique de l’État américain de Floride avec le corps d’une femme de 41 ans, ont annoncé samedi des responsables.

La police a déclaré avoir répondu à un rapport faisant état d’un corps vu dans la crique de Largo, en Floride, et que l’alligator mâle de 4 mètres avait été « tué sans cruauté » vendredi.

Les policiers ont identifié le corps samedi, mais ont déclaré que « les circonstances et la cause du décès étaient en suspens » et que l’enquête était en cours.

Le témoin Jamarcus Bullard a déclaré aux médias américains qu’il avait vu un gros alligator et un corps dans la crique et qu’il avait couru vers une caserne de pompiers à proximité pour le signaler.

« J’ai jeté une pierre sur l’alligator, juste pour voir s’il ressemblait vraiment à un alligator », a déclaré vendredi Bullard à WFLA-TV, une filiale de NBC News.

« Il a tiré le corps, comme s’il tenait la partie inférieure du torse, et l’a simplement tiré sous l’eau. »

Bullard a déclaré que l’alligator avait mené une lutte acharnée contre les autorités.

« Ils lui ont mis une corde autour du cou et l’ont mise sur la poulie d’un camion », a-t-il expliqué.

Il ajouta:

Ils étaient en train de le remonter, mais il a commencé à entraîner le camion dans l’eau.

« Ils ont pris ce long bâton, ont sorti la tête de l’eau, puis ils ont tiré dessus et une fois qu’ils l’ont complètement enroulé, ils l’ont étiré et l’ont mesuré 13 pieds de long et ils l’ont tiré à nouveau », a déclaré Bullard.

Les alligators sont communs dans le sud-est des États-Unis, notamment en Floride.

En juillet, une femme de 69 ans a été tuée par un alligator près d’un lagon en Caroline du Sud, la police affirmant que l’animal gardait son corps et retenait les sauveteurs.