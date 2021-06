Un énorme afflux aux frontières fait craindre un été sombre pour les décès de migrants

Cependant, les migrants adultes continuent d’être la plus grande part des frontaliers, et les guides de passeurs les envoient souvent à travers des zones désertiques et montagneuses accidentées où les décès dus à l’exposition augmentent avec une chaleur extrême. Des agents américains ont placé plus de 111 000 migrants adultes célibataires en détention en avril, le total le plus élevé depuis plus d’une décennie, et le nombre a de nouveau augmenté en mai, selon les données préliminaires de l’application de la loi.