A WHOPPING 260 jeunes par JOUR commencent à travailler dans le cadre du programme d’apprentissage Kickstart de Rishi Sunak, qui corrige les cochons.

Alors que les magasins, les gymnases et les entreprises du pays ont rouvert dans tout le pays, 16500 jeunes de 16 à 25 ans bénéficiant du crédit universel ont commencé à jouer de nouveaux rôles au cours des six dernières semaines seulement grâce au programme du Trésor et du DWP, qui est conçu pour les aider à réintégrer le pays. lieu de travail.

Rishi Sunak rencontre les apprentis de l’initiative Kickstart au Trésor Crédit: Dan Charity / The Sun

Le programme vise à aider les dizaines de milliers de personnes qui ont perdu leur emploi à la suite de la crise de Covid, les moins de 35 ans représentant près de 80% des chômeurs récemment.

Le chômage des jeunes a atteint un sommet de cinq ans, avec de nombreux jeunes travaillant dans le secteur de l’hôtellerie qui a été fermé pendant des mois grâce à des verrouillages roulants.

Près de 200 000 emplois Kickstart ont maintenant été créés à travers le pays pour aider les jeunes Britanniques à reprendre leur carrière et à acquérir des compétences clés.

La directrice du travail et des pensions, Therese Coffey, se rendra aujourd’hui dans un magasin Marks & Spencer à Londres pour rencontrer des jeunes qui ont récemment rejoint l’entreprise dans le cadre du programme.

Le géant de la rue accueille un total de 360 ​​jeunes – avec une deuxième cohorte à partir de juin.

Elle a déclaré hier soir: «Le programme Kickstart joue un rôle essentiel en aidant notre prochaine génération de travailleurs à accéder à l’échelle de l’emploi.

« Des centaines de jeunes commencent leur emploi Kickstart chaque jour et de plus en plus de postes vacants deviennent disponibles tout le temps. » Le programme Kickstart fait partie du plan des ministres pour l’emploi afin d’aider l’économie ravagée par Covid à se redresser.

Pour aider à diriger les efforts visant à remettre les Britanniques au travail, le DWP a également embauché 13 500 nouveaux coachs de travail dédiés.

Et plus tard cette année, le nouveau programme de redémarrage sera lancé pour aider plus d’un million de personnes sans travail depuis plus d’un an.