Un ennemi de premier plan de l’excision remporte le prestigieux prix Templeton de 1,4 million de dollars

Edna Adan Ismail, infirmière-sage-femme, fondatrice d’un hôpital et défenseure des soins de santé qui, pendant des décennies, a combattu l’excision et s’est efforcée d’améliorer les soins de santé des femmes en Afrique de l’Est, a été nommée mardi lauréate du prix Templeton 2023, l’un des plus importants au monde. récompenses individuelles annuelles.

« Enracinée dans sa foi musulmane, elle reçoit le prix de cette année en reconnaissance de ses efforts extraordinaires pour exploiter le pouvoir des sciences pour affirmer la dignité des femmes et les aider à s’épanouir physiquement et spirituellement », indique l’annonce. Parmi ses réalisations : la fondation d’un hôpital et d’une université qui ont considérablement réduit la mortalité maternelle au Somaliland.

Le prix Templeton, d’une valeur de près de 1,4 million de dollars, a été créé en 1973 par le philanthrope Sir John Templeton. Il honore ceux « qui exploitent le pouvoir des sciences pour explorer les questions les plus profondes de l’univers et la place et le but de l’humanité en son sein ».

Ismail, la première femme africaine à remporter le prix, « a utilisé les enseignements de sa foi, de sa famille et de son éducation scientifique pour améliorer la santé et les opportunités de certaines des femmes et des filles les plus vulnérables au monde », a déclaré Heather Templeton Dill, présidente de la Fondation John Templeton.

« Elle a utilisé ses nombreux postes d’autorité pour affirmer avec passion que l’excision est contraire aux enseignements de l’islam et profondément préjudiciable aux femmes. »

Ismail, 85 ans, a déclaré qu’elle ferait don d’une partie de son prix à l’hôpital américain Friends of Edna Maternity, pour l’achat de nouveaux équipements, l’embauche d’éducateurs et « la formation de la prochaine génération de travailleurs de la santé dont l’Afrique de l’Est a désespérément besoin ». .”

Ismail est né en 1937 à Hargeisa, la capitale de ce qui était alors le Somaliland britannique. Son père était médecin; en raison de son influence, elle a été secrètement tutorée aux côtés de ses frères jusqu’à l’âge de 15 ans. Un examen de bourse, normalement réservé aux garçons, l’a qualifiée pour étudier en Grande-Bretagne, où elle a reçu une formation en soins infirmiers et obstétricaux.

Elle est retournée dans son pays natal en tant que première infirmière sage-femme de formation médicale. Selon l’annonce du prix, elle a été la première femme à conduire une voiture dans son pays et la première nommée à un poste d’autorité politique en tant que directrice du ministère de la Santé.

Elle a ensuite rejoint l’Organisation mondiale de la santé, en tant que responsable technique régional pour la santé maternelle et infantile de 1987 à 1991 et représentante de l’OMS à Djibouti de 1991 à 1997.

Elle a quitté sa carrière internationale pour rentrer chez elle avec le rêve de construire un hôpital. Après que le Somaliland nouvellement reformé ait déclaré son indépendance en 1991 – bien qu’il ne soit toujours pas reconnu par les puissances étrangères – son gouvernement lui a offert une parcelle de terrain précédemment utilisée comme dépotoir.

Elle a vendu ses actifs pour construire l’hôpital et a levé plus de fonds dans le monde après la parution d’un profil d’elle dans le New York Times. La maternité Edna Adan a ouvert ses portes en 2002.

Alors que le système de santé du Somaliland était en plein désarroi, l’hôpital a fait de grands progrès, réduisant considérablement la mortalité maternelle. Son programme d’éducation est devenu l’Université Edna Adan en 2010; il a formé plus de 4 000 étudiants à devenir médecins, infirmières et autres types de professionnels de la santé. Plus de 30 000 bébés sont nés à l’hôpital, où 80 % du personnel et 70 % des étudiants sont des femmes.

Malgré son manque de reconnaissance internationale, le Somaliland reste autonome sur son territoire du nord de la Somalie.

Ismail est un critique virulent des mutilations génitales féminines, une pratique douloureuse et parfois mortelle pratiquée dans certaines sociétés musulmanes et non musulmanes. Quand elle avait 8 ans, sa mère l’a soumise à des MGF à l’insu de son père, qui était outré.

En tant que sage-femme pratiquante au début de sa carrière, elle a été confrontée à de graves complications lors de l’accouchement à cause des cicatrices de MGF. Après avoir assisté à une conférence en 1976 au Soudan au cours de laquelle des participants de pays musulmans qui pratiquaient les MGF ont parlé de ses effets, elle a été inspirée pour soulever la question chez elle.

En tant que directrice du ministère somalien de la santé, Ismail a commencé à s’exprimer sur les mutilations génitales féminines, choquant d’abord son auditoire et attirant des menaces, mais suscitant également un intérêt généralisé. Elle a encouragé les femmes à se manifester et les hommes à les défendre.

« L’islam interdit l’excision », a déclaré Ismail dans une vidéo filmée pour le prix Templeton. « Chaque jour, je revis et je me souviens, je me souviens de cette douleur qui m’est arrivée quand j’avais 7 ou 8 ans. Les blessures peuvent guérir, mais la douleur ne vous quitte jamais.

Dans certains pays, les femmes marquées par les MGF reçoivent un traitement médical et une thérapie pour surmonter ou réduire les traumatismes qui remontent à l’enfance, mais Ismail a déclaré que ce n’était pas une priorité au Somaliland.

« Nous luttons toujours pour trouver un traitement médical pour les maladies infantiles potentiellement mortelles, les blessures et l’assistance aux femmes pendant l’accouchement », a-t-elle déclaré à l’Associated Press par e-mail. « Je pense que quelles que soient l’énergie et les ressources dont nous disposons, elles devraient être consacrées à aider à prévenir les maladies… plutôt qu’à inverser le traumatisme auquel les petites filles en bonne santé n’auraient pas dû être soumises en premier lieu. »

Bien que des progrès aient été réalisés, les mutilations génitales féminines sont toujours pratiquées dans plusieurs pays ; des cas ont été découverts en Grande-Bretagne, aux États-Unis et ailleurs. Le combat d’Ismail pour mettre fin aux MGF se poursuit à travers son plaidoyer international et dans son hôpital.

Les précédents lauréats du prix Templeton incluent Mère Teresa de Kolkata en 1973, l’archevêque Desmond Tutu d’Afrique du Sud en 2013 et l’écologiste Jane Goodall en 2021. Le prix 2022 a été décerné au physicien Frank Wilczek.

The Associated Press