Un enlèvement incite à proposer des caméras dans les parcs d’État | Actualités, Sports, Emplois

L’enlèvement d’une fillette de 9 ans qui campait avec sa famille dans un parc d’État incite la législation à placer des caméras aux entrées et sorties de tous les parcs d’État.

Moins d’une semaine après la découverte de Charlotte Sena après son enlèvement, le sénateur Jim Tedisco, R-Clifton Park, propose une législation (S.7688) exigeant l’installation et l’utilisation de systèmes de caméras de sécurité à toutes les entrées et sorties des parcs d’État. de manière à permettre l’identification du fabricant, du modèle et du numéro de plaque de tout véhicule entrant et sortant d’un parc d’État, d’un site historique, d’un terrain de camping ou d’une installation récréative.

« À la fin de l’été 2023, une fillette de 9 ans a disparu lors d’un séjour de camping familial dans le parc d’État de Moreau Lake, dans le nord de l’État de New York, générant une alerte Amber, suivie d’une recherche massive de deux jours qui s’est terminée par son sauvetage et la découverte. arrestation d’une personne soupçonnée de son enlèvement », Tedisco a écrit dans sa justification législative. « Même si les enquêteurs ont pu identifier une empreinte digitale à partir d’une demande de rançon prétendument laissée par le suspect, la présence de caméras dans le parc national aurait constitué un outil précieux dans l’enquête. Cette mesure nécessiterait que les parcs et terrains de camping gérés par l’État soient équipés de caméras de sécurité situées à l’entrée et à la sortie de l’établissement.

Charlotte faisait du vélo avec deux amis sur une piste cyclable dans le parc lorsqu’elle a été kidnappée alors qu’elle faisait seule un dernier tour. Environ 400 personnes ont participé à la deuxième journée de recherches, dont des gardes forestiers, des policiers et des pompiers, couvrant plus de 46 milles linéaires. Après deux jours de recherches massives dans le parc, la police d’État a vu un véhicule s’arrêter devant le domicile des Senas et déposer une demande de rançon dans la boîte aux lettres. Les agents de la police d’État et du FBI ont pu extraire une empreinte digitale de la note et limiter leurs recherches à une maison appartenant à des proches de Craig Ross Jr., un homme de 48 ans qui avait été reconnu coupable de conduite en état d’ébriété en 1999.

Selon l’Associated Press, les agents de l’État avaient installé plusieurs points de contrôle sur les routes rurales sinueuses autour du parc. Ils ont arrêté les conducteurs et leur ont demandé s’ils connaissaient la famille, s’ils avaient vu la photo de la jeune fille ou s’ils disposaient d’autres informations susceptibles de faciliter les recherches. Ils ont également demandé à certains conducteurs d’ouvrir leur coffre. Le parc est resté fermé en raison des recherches et les autorités ont demandé aux membres du public qui espéraient aider de rester à l’écart et de laisser les recherches à des professionnels. Les autorités fédérales ont également émis une restriction temporaire des vols au-dessus du parc pour la sécurité des opérations aériennes des forces de l’ordre.

À la suite de l’enlèvement, de la recherche et du sauvetage de Charlotte Sena, Tedsico a déclaré que les responsables de l’État avaient déclaré qu’ils réexaminaient la question des caméras dans les parcs nationaux de tout l’État. Tedisco a dit qu’il ne voulait pas attendre.

« Nous sommes tous ravis que nos prières collectives aient été exaucées et que la fillette de 9 ans ait été secourue en toute sécurité par les forces de l’ordre et rendue à sa famille aimante. Ce que j’ai appris au fil des années dans mon travail législatif pour aider à retrouver des personnes disparues, c’est que lorsqu’un enlèvement se produit, les secondes comptent et le temps compte et peut faire la différence entre la vie et la mort. Si des caméras de sécurité avaient déjà été installées samedi dernier au parc d’État de Moreau Lake, peut-être que le ravisseur aurait été identifié et la jeune fille retrouvée beaucoup plus tôt et non 48 heures après sa disparition. C’est grâce à la grâce de Dieu que la police a pu capitaliser sur l’erreur du kidnappeur de laisser une empreinte digitale sur la demande de rançon, et que ses empreintes figuraient dans les dossiers d’un CFA dans les années 1990, qu’elle a été retrouvée saine et sauve », » dit Tedisco.







Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception