Un enlèvement de bébé, une correspondance ADN et une réunion en larmes 51 ans plus tard

Après des décennies d’enquêtes infructueuses, de fausses pistes et de déceptions, la famille a été informée le 6 novembre d’une correspondance ADN qui montrait que M. Highsmith avait un petit-enfant qu’il ne connaissait pas. C’était l’un des enfants de Mme Walden. La correspondance était basée sur des échantillons soumis à 23andMe, la société de tests génétiques, selon le National Center for Missing and Exploited Children.

Sharon Highsmith, 45 ans, a déclaré lundi que Mme Walden leur avait dit qu’elle pensait qu’ils essayaient de l’arnaquer. Elle a dit qu’elle prierait pour eux. Mais ensuite, Mme Walden a commencé à lire des articles sur la famille Highsmith. La fille sur l’affiche manquante avait une tache de naissance sur le dos. Mme Walden aussi. Son mari a étudié les photos du bébé sur la page Facebook de la famille. Bientôt, elle a changé d’avis, a-t-elle déclaré.

Mme Walden a déclaré qu’elle avait ensuite demandé à la femme qui l’avait élevée – la femme qu’elle pensait être sa mère – quelle était sa véritable identité. Oui, lui a-t-on dit, elle avait payé 500 $ pour elle en 1972. Elle était Baby Melissa, a dit la femme.

D’autres tests ADN l’ont confirmé. Dans une église de Fort Worth samedi, Mme Walden a rencontré son père, M. Highsmith, et sa mère, Alta Apantenco, 73 ans, lors d’une réunion en larmes remplie de câlins et de prières. Ils ont accordé des interviews à une chaîne de télévision locale et l’histoire a été reprise par les médias du monde entier.

“C’était très émouvant”, a déclaré Mme Walden dans une interview. “L’une des premières choses qui m’est venue à l’esprit était : ‘J’ai enfin une mère et un père qui me veulent et ils m’aiment. J’ai enfin des gens qui m’aiment.