Un engourdissement dans toute ma main a conduit à la chirurgie

Le problème nerveux au poignet de Stephen Strasburg qui a mis fin à sa saison 2020 après cinq manches s’aggraverait chaque fois qu’il lançait une balle de baseball, a-t-il déclaré dimanche, et passerait essentiellement d’un engourdissement dans mon pouce à un engourdissement dans toute ma main.

S’adressant aux journalistes pour la première fois depuis sa fermeture en août, l’as des Nationals de Washington a déclaré que le problème avait disparu immédiatement après la chirurgie du canal carpien de 15 minutes.

Le MVP des World Series 2019 a commencé à se préparer pour cette saison beaucoup plus tôt que d’habitude, faisant une légère prise le 1er novembre au lieu de la mi-décembre et lançant des bullpens au début de janvier au lieu de la fin du mois.

En termes d’endurance, d’endurance, je sens que je suis beaucoup plus avancé que je ne l’ai (été) ces dernières années, a expliqué le démarreur droitier. Je voulais me donner un peu plus de temps pour travailler sur des choses mécaniques et être prêt à commencer le premier jour.

Ce qu’il était: le joueur de 32 ans lançait un monticule aux côtés de ses coéquipiers pendant l’entraînement du vendredi.

C’est l’un de nos bêtes de somme. Et ne pas le voir là-bas était difficile. Mais pour moi, s’il devait un jour se blesser et résoudre un problème, l’année dernière aurait été le moment, a déclaré le manager Dave Martinez. Je suis content qu’il l’ait réparé et je suis content qu’il se sente bien.

Strasbourg a déclaré que la nature stop-start du calendrier touché par la pandémie de l’année dernière – l’entraînement de printemps a été interrompu en mars, puis les équipes ont repris les préparatifs en juillet – était difficile pour son bras.

Il y avait une période d’incertitude sur le moment où le soi-disant camp d’été commencerait, alors Strasbourg se jetait dans un filet pour essayer de rester prêt.

C’est quand les choses ont repris que l’engourdissement a fait surface pour la première fois.

Si je savais que ça allait commencer quand ça arrivera, je n’aurais certainement tout simplement pas ramassé une balle de baseball pendant un certain temps, a-t-il dit. Cela a fini par me faire plus de mal que de m’aider.

REMARQUES: Martinez a déclaré que le SS Trea Turner pourrait peut-être passer de la première place à la deuxième ou troisième place de l’alignement. Nous avons organisé beaucoup de files d’attente différentes, des nombres différents, en parlant à un groupe de nos analystes. Honnêtement, j’aimerais que (CF Victor) Robles soit en tête de l’alignement, même si c’est juste contre le lancer gaucher. … Les Nationals aimeraient éviter le genre de mauvais départ qu’ils ont réussi à surmonter en 2019 (19-31), alors comment font-ils cela? Martinez a déclaré qu’il pourrait demander aux joueurs de position de jouer sept, huit ou neuf manches des 10 derniers jours de matchs hors concours. Je veux que ces gars soient prêts le 1er mai au 1er avril, a-t-il dit.

