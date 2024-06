Un engin incendiaire lancé à l’entrée d’un temple canadien

Un engin incendiaire a été lancé jeudi soir sur les portes d’entrée d’une synagogue de Vancouver, causant des dégâts mineurs et aucun blessé, a annoncé la Fédération juive du Grand Vancouver.

Le service de police de Vancouver et les services d’incendie et de secours de Vancouver ont effectué une perquisition dans la synagogue Schara Tzedek après que l’incendie criminel a endommagé l’entrée du bâtiment vers 21 h 30, selon la Fédération, et les services d’urgence ont déclaré le site sécuritaire.

Les forces de l’ordre enquêteraient toujours sur l’incident et auraient augmenté leurs patrouilles autour des institutions juives locales de Vancouver. La Fédération a déclaré qu’elle contactait et conseillait aux institutions juives de rester vigilantes et de suivre les protocoles de sécurité.

« Nous exprimons notre soutien indéfectible aux familles et au personnel de la Congrégation Schara Tzedeck », a déclaré le rabbin principal de la Congrégation Schara Tzedeck Andrew Rosenblatt, le président de la congrégation Jonathon Leipsic, la présidente du conseil d’administration de la Fédération Lana Marks Pulve, le directeur général de la Fédération Ezra Shanken et le président du Comité consultatif sur la sécurité de la Fédération. Jason Murray a déclaré dans un communiqué commun. « La rhétorique antisémite a récemment atteint un paroxysme fébrile dans notre ville et notre région, et nous avons toujours craint que la prochaine étape ne soit la violence. Cet acte de haine délibéré était une tentative d’intimidation de notre communauté juive. Mais nous refusons de nous laisser intimider. ou pour nous cacher. Notre communauté est résiliente et nous sommes fiers de faire partie intégrante du tissu multiculturel de notre ville, de notre province et de notre pays.

Le directeur régional de B’nai Brith Canada pour la Colombie-Britannique, Aron Csaplaros, a déclaré sur les réseaux sociaux que son organisation était en contact avec les forces de l’ordre et qu’elle travaillerait pour garantir que l’agresseur soit traduit en justice.

« Au-delà du besoin de mots et de condamnations »

« Nous avons largement dépassé le besoin de mots et de condamnations », a déclaré Csaplaros sur X jeudi soir. « Si nos dirigeants élus n’agissent pas immédiatement, ce n’est qu’une question de temps avant que des personnes ne soient blessées, ou pire. »

Cet incendie criminel survient après qu’une école juive de Montréal, située dans une synagogue, ait été touchée par des coups de feu lundi soir, mais n’a fait aucune victime. Deux jours auparavant, deux hommes avaient ouvert le feu sur une école juive pour filles à North York, une banlieue de Toronto, ne faisant aucun blessé mais laissant des impacts de balles dans le bâtiment. Montréal a connu trois autres incidents de coups de feu tirés contre des lieux de culte juifs depuis le 7 octobre.

Toronto a été témoin d’actes répétés de vandalisme et d’incendies criminels contre ses synagogues, avec un vandale brisant les fenêtres de la synagogue Kehillat Shaarei Torah pour la deuxième fois en un mois le 17 mai. La fenêtre de la synagogue avait déjà été brisée le 19 avril. Une autre synagogue du secteur de l’avenue Bayview des pancartes ont été incendiées les 26 et 28 avril.