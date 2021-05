Un engin explosif lancé sur une foule à New York lors de manifestations pro-Palestine et pro-Israël [VIDEO] – Le bon scoop

Au milieu des manifestations pro-palestiniennes et pro-israéliennes à New York, un engin explosif a été lancé et il semble avoir blessé quelqu’un. Voici la vidéo:

JUST IN – Un engin explosif a été lancé sur une foule dans le Diamond District de New York au milieu de manifestations pro-palestiniennes et pro-israéliennes.pic.twitter.com/PT5peG3Q58 – Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) 20 mai 2021

Selon une personne qui était là, un groupe de Palestiniens a lancé un engin explosif sur les manifestants juifs.

Si vous passez à environ 33 secondes sur cette vidéo, qui n’inclut pas l’explosion, vous verrez quelqu’un allongé sur le sol. Je suppose que cette personne a été blessée:

RUPTURE dans le #DiamondDistrict: (Je ne connais pas la source de la vidéo) pic.twitter.com/hl4Kihgjop – Yossi Gestetner (@YossiGestetner) 20 mai 2021

Voici une autre vidéo d’un résident juif de New York discutant de ce qui s’est passé en termes quelque peu vagues. Cependant, Jewish Voice indique clairement dans le texte du tweet qu’il s’agissait de « voyous palestiniens »:

🇺🇸 – * IL Y A MOMENTS: * Des voyous pro-palestiniens se déchaînent dans le quartier des diamants de la 47e rue à New York où de nombreux juifs travaillent pic.twitter.com/1GCfy7OdAV – La voix juive (@JewishVoice) 20 mai 2021

