WASHINGTON – Le jour où le président Joe Biden a prêté serment, la nation a vu le capitaine des pompiers Andrea Hall, l’enfant d’un parent sourd, réciter le serment d’allégeance – parlé en anglais et signé.

«Disons simplement que c’est la première fois que je pleure à cet engagement», a déclaré Sara Novic, écrivain sourd et instructeur universitaire basé à Philadelphie. «Au-delà de l’accès, c’était la représentation, et cela signifiait beaucoup de la voir sur la grande scène dans le cadre de la cérémonie.

Le lendemain, l’attachée de presse de la Maison Blanche Jen Psaki et le Dr Anthony Fauci ont donné un point de presse sur la pandémie de COVID-19, et sur le livestream de la Maison Blanche, il y avait un interprète à distance en langue des signes américaine, fournissant une interprétation en direct pour les sourds et durs Américains entendants.

L’inauguration et la première semaine du mandat de Biden ont montré que son administration était attachée à l’accessibilité pour les Américains handicapés, ont déclaré des militants. Pendant la campagne de Biden et sa transition vers le bureau, les événements étaient régulièrement accompagnés d’interprètes et de sous-titreurs. Les Américains aveugles et malvoyants pourraient également utiliser un flux lors de l’inauguration avec des descriptions audio en direct.

«Je sais qu’il y a une conversation active entre la communauté des personnes handicapées et l’administration Biden… Je pense que cette administration nous offre une opportunité au potentiel illimité. Regardez ce que nous avons traité ces quatre dernières années. À partir de là, ce n’est que vers le haut », a déclaré la leader des droits des personnes handicapées Rebecca Cokley, qui dirigeait le Conseil national des personnes handicapées sous l’administration Obama.

La Maison Blanche a également réorganisé son site Web lorsque Biden est entré en fonction, donnant la priorité aux fonctionnalités d’accessibilité et ramenant une version en espagnol qui était auparavant absente. En visitant WhiteHouse.gov, les utilisateurs ayant des handicaps visuels, de traitement et autres pourront utiliser des boutons qui sont visibles sur la page d’accueil pour ajuster la taille et le contraste de la police.

« Cet engagement en faveur de l’accessibilité pour tous commence avec ce site et nos efforts pour garantir que toutes les fonctionnalités et tout le contenu sont accessibles à tous les Américains », indique la déclaration d’accessibilité de la Maison Blanche.

Lundi dernier, Psaki a annoncé qu’un interprète ASL serait disponible à chaque point de presse à venir, affirmant que Biden était «déterminé à construire une Amérique plus inclusive, plus juste et plus accessible pour tous les Américains, y compris les Américains handicapés et leurs familles. . »

C’est un contraste marqué avec l’ancien occupant de la Maison Blanche. L’administration de l’ancien président Donald Trump a été poursuivie par des Américains sourds et l’Association nationale des sourds pour fournir un interprète ASL à tous les briefings liés au coronavirus, arguant que le manque d’accès aux informations sur la pandémie violait les droits des sourds du premier amendement. et les personnes malentendantes. Environ 11,5 millions d’Américains ont un certain degré de perte auditive, selon le Bureau du recensement.

Un juge a par la suite ordonné qu’un interprète soit fourni à partir d’octobre de l’année dernière.

Bien que l’équipe de Biden s’efforce de rendre ses événements et son contenu accessibles tout au long de sa campagne et de sa transition vers le bureau, il reste du travail à faire pour s’améliorer, a déclaré Novic.

La Maison Blanche a fourni une interprétation ASL sur ses canaux médiatiques, grâce à l’utilisation d’un interprète à distance visible à l’écran, mais Novic a noté que cela n’est visible que sur les canaux de la Maison Blanche. Dans les endroits les plus courants où les gens se rendent pour obtenir des informations de la Maison Blanche, comme les journaux télévisés, l’interprétation n’est pas disponible.

«Je suis très heureux que l’administration Biden pense à l’accessibilité et à la fourniture de ces flux accessibles, mais j’espère que d’autres plates-formes et réseaux, où les gens auraient normalement accès à ce contenu, feront de même pour ne pas avoir à être sur l’ordinateur pour le suivre », A déclaré Novic.

Les utilisateurs des médias sociaux ont également souligné le manque de sous-titrage lors de certains briefings sur les chaînes de la Maison Blanche, une fonctionnalité d’accessibilité nécessaire pour de nombreuses personnes sourdes ou malentendantes et n’utilisant pas l’ASL, ou pour les personnes ayant d’autres handicaps qui rendent les sous-titres écrits utiles. .

Le professeur sourd Jon Hemmer a également révélé sur Twitter que l’interprète ASL utilisé lundi dernier, le jour où il a été annoncé par le podium de la Maison Blanche que l’interprétation serait disponible, a des liens avec un groupe d’interprètes pour des vidéos d’extrême droite.

TIME a rapporté que l’interprète, Heather Mewshaw, dirigeait un groupe qui interprétait des vidéos comprenant des théories de désinformation sur le COVID-19 et de fraude électorale. Certaines personnes sourdes ont déclaré sur les réseaux sociaux qu’il était troublant de faire confiance aux informations provenant de Mewshaw, et qu’elle n’aurait pas dû prendre le poste en raison du biais évident.

«Bien sûr, quelqu’un a le droit de travailler quelle que soit sa politique, et techniquement, elle est liée par le code de conduite des interprètes», a déclaré Novic. «Cependant, en tant que spectateur, l’idée de devoir compter sur cette personne pour être un intermédiaire neutre me rend nerveux, en partie parce que le langage, quel qu’il soit, n’est jamais neutre …»

La Maison Blanche n’a pas répondu à une demande de commentaires concernant l’utilisation de Mewshaw comme interprète.

Les défenseurs des personnes handicapées ont exprimé leur optimisme quant au potentiel de l’administration Biden, à la fois pour fournir un accès significatif à l’information et pour inclure les voix des personnes handicapées dans les processus décisionnels.

Cokley a déclaré qu’elle espérait voir les Américains handicapés comme une priorité dans la future législation destinée à fournir des secours pendant la pandémie, avec un financement allant spécifiquement aux services à domicile et communautaires.

«Nous prévoyons voir un nombre sans précédent de personnes handicapées nommées dans cette administration, car il est également reconnu que nous avons un président handicapé, c’est également très excitant pour nous», a déclaré Cokley, faisant référence au bégaiement de Biden.

Cokley a déclaré qu’elle s’attend à voir non seulement une accessibilité améliorée de la part de l’administration actuelle, mais également l’inclusion de voix handicapées à tous les niveaux, impliquées dans toutes les conversations, événements et décisions politiques.

«Il n’y a aucun événement, aucune initiative politique ou aucun problème de personnel qui n’aura pas un impact disproportionné sur les personnes handicapées», a déclaré Cokley.