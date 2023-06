Un enfant tue un enfant dans le Kentucky

MCKEE, Ky. –

Un enfant de 7 ans a tué par balle un enfant de 5 ans dans une maison de l’est du Kentucky, a annoncé la police.

Une première enquête a révélé que la fusillade signalée lundi soir au domicile de McKee était accidentelle, a déclaré la police de l’État du Kentucky dans un communiqué.

Des mesures de sauvetage ont été tentées, mais l’enfant a été déclaré mort sur les lieux par le coroner du comté de Jackson, a indiqué la police. Une enquête se poursuit, a indiqué la police, qui n’a pas identifié les personnes impliquées.

Il y a eu plus de 150 fusillades involontaires par des enfants aux États-Unis jusqu’à présent cette année, dont trois autres dans le Kentucky, faisant au moins 58 morts et 101 blessés, selon le groupe de défense Everytown for Gun Safety.

Le Kentucky n’a pas de lois qui imposent une peine à ceux qui ne parviennent pas à sécuriser une arme à feu sans surveillance, selon Giffords Law Center. Cependant, l’État interdit à quiconque de fournir « intentionnellement, sciemment ou par imprudence » une arme de poing à un mineur à moins que le mineur n’ait l’autorisation légale de posséder une arme de poing.