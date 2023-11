Un enfant tué en moyenne toutes les 10 minutes à Gaza, selon le chef de l’OMS

NATIONS UNIES, 10 novembre (Reuters) – Un enfant est tué en moyenne toutes les 10 minutes dans la bande de Gaza, a déclaré vendredi le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, au Conseil de sécurité des Nations Unies, avertissant : “Nulle part ni personne n’est en sécurité”. “.

Il a déclaré que la moitié des 36 hôpitaux de Gaza et les deux tiers de ses centres de soins de santé primaires ne fonctionnaient pas et que ceux qui fonctionnaient étaient bien au-delà de leurs capacités, décrivant le système de santé comme étant « à genoux ».

“Des couloirs d’hôpitaux remplis de blessés, de malades, de mourants. Des morgues débordantes. Des interventions chirurgicales sans anesthésie. Des dizaines de milliers de personnes déplacées hébergées dans des hôpitaux”, a déclaré Tedros devant le conseil composé de 15 membres.

Israël s’est engagé à éliminer le Hamas, qui dirige la bande de Gaza, après une attaque du 7 octobre dans le sud d’Israël au cours de laquelle, selon lui, les militants ont tué environ 1 200 personnes et pris plus de 240 otages. Israël a frappé Gaza – une enclave de 2,3 millions d’habitants – depuis les airs, imposé un siège et lancé une invasion terrestre.

“En moyenne, un enfant est tué toutes les 10 minutes à Gaza”, a déclaré Tedros.

Depuis le 7 octobre, l’OMS a vérifié plus de 250 attaques contre des soins de santé à Gaza et en Cisjordanie, tandis qu’il y a eu 25 attaques contre des soins de santé en Israël, a déclaré Tedros. Israël affirme que le Hamas cache des armes dans des tunnels sous les hôpitaux, ce que le Hamas nie.

L’ambassadeur israélien à l’ONU, Gilad Erdan, a déclaré au Conseil de sécurité qu’Israël avait créé un groupe de travail pour établir des hôpitaux dans le sud de Gaza. Le 12 octobre, Israël a ordonné à quelque 1,1 million de personnes à Gaza de se déplacer vers le sud avant son invasion terrestre.

Un enfant regarde une maison touchée par une roquette tirée depuis la bande de Gaza, dans le centre d'Israël, dans le contexte du conflit en cours entre Israël et le groupe islamiste palestinien Hamas, dans le centre d'Israël, le 3 novembre 2023.

“Israël est en pourparlers avancés avec les Émirats arabes unis, avec le CICR et avec d’autres pays européens concernant la création d’hôpitaux de campagne et de navires-hôpitaux flottants”, a déclaré Erdan. “Israël a facilité le largage aérien jordanien d’aide médicale vers les hôpitaux du nord de Gaza.”

« Malheureusement, Israël fait bien plus pour le bien-être des habitants de Gaza que l’OMS ou tout autre organisme des Nations Unies », a-t-il déclaré.

Les États-Unis s’efforcent d’acheminer du carburant vers les hôpitaux de Gaza, a déclaré l’ambassadeur adjoint des États-Unis auprès de l’ONU, Robert Wood, soulignant que les installations civiles et humanitaires doivent être respectées et protégées en vertu du droit international.

Wood a déclaré que le Hamas utilisait des civils comme boucliers humains.

“Ces tactiques lâches ne diminuent en rien la responsabilité d’Israël de faire la distinction entre civils et terroristes dans sa lutte contre le Hamas”, a-t-il déclaré. “Les risques de dommages causés aux civils sur les sites que le Hamas utilise à des fins militaires doivent absolument être pris en compte lors de la planification d’une opération.”

Le Conseil de sécurité a observé une minute de silence au début de la réunion pour rendre hommage aux civils tués en Israël et à Gaza, ainsi qu’aux 101 personnes travaillant pour l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA).

Tedros se souvient avoir grandi pendant la guerre en Éthiopie, affirmant qu’il comprenait ce que les enfants de Gaza devaient vivre.

« Le bruit des coups de feu et des obus qui sifflent dans l’air, l’odeur de la fumée après leur frappe, les balles traçantes dans le ciel nocturne, la peur, la douleur, la perte – ces choses sont restées avec moi toute ma vie », a-t-il déclaré.

Reportage de Michelle Nichols, édité par Rosalba O’Brien

