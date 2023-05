Un enfant tué après qu’un hippopotame ait chaviré une pirogue au Malawi – 23 autres personnes craignent la mort | Nouvelles du monde

Un enfant d’un an est mort et 23 autres personnes sont portées disparues après qu’un hippopotame a chargé et chaviré un canoë sur une rivière au Malawi.

Le long canoë en bois transportait 37 personnes à travers le fleuve Shire vers le Mozambique lorsqu’il a été touché par l’hippopotame dans le district de Nsanje lundi.

Treize personnes ont été secourues, selon les autorités.

Les 23 personnes portées disparues sont mortes car les recherches durent depuis plus de 24 heures, a déclaré la porte-parole de la police, Agnes Zalakoma.

La ministre du gouvernement, Abida Mia, a déclaré que la population locale lui avait dit que les hippopotames causaient souvent des problèmes dans la région et que des appels avaient été lancés pour que les autorités déplacent certains des animaux.

Image:

La ministre du gouvernement Abida Mia (avant gauche) près de la scène de l’incident alors que les gens attendent des nouvelles



Pesant jusqu’à 8 000 livres, les hippopotames sont l’animal terrestre le plus lourd après l’éléphant, selon l’association caritative WWF.

Il y a entre 115 000 et 300 000 hippopotames à l’état sauvage, principalement dans les rivières et les lacs de toute l’Afrique subsaharienne.