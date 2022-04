Un enfant transporte un grille-pain à l’école pour servir des tartelettes gratuites

Dans le but de démontrer concrètement que le partage est bienveillant, un garçon de 13 ans a eu des ennuis après avoir atteint son école avec un grille-pain. Vous devez vous demander pourquoi quelqu’un apportera un grille-pain à l’école. Eh bien, il voulait servir de délicieuses pop tartes à ses amis. L’incident amusant a été révélé après que la mère du garçon, Elisa Stone Leahy, a raconté toute l’histoire sur Twitter, et bientôt elle a commencé à faire le tour d’Internet.

Les gens sur les réseaux sociaux étaient complètement ravis après avoir pris connaissance des intentions pures derrière cet acte de gentillesse. L’auteure et cinéaste péruvienne/américaine Elisa a révélé qu’elle ne pouvait pas « arrêter de rire » et a déclaré que le doux geste de son fils ne pouvait pas impressionner ses professeurs qui l’ont averti de « ne pas en faire une habitude ».

S’adressant à son compte Twitter, Elisa a commencé par écrire: «Apparemment, mon enfant a eu des ennuis aujourd’hui pour avoir emballé notre grille-pain dans son sac à dos et l’avoir sorti au déjeuner pour faire des tartes pop pour sa classe. Je ne peux pas m’empêcher de rire. Non seulement cela, mais les détails vous laisseront divisés. Elisa a poursuivi en expliquant l’incident et a déclaré: « J’ai eu un peu plus de détails sur l’incident: il a emmené son sac à dos dans la salle à manger, a trouvé une place près d’une prise, a sorti le grille-pain, l’a posé sur le siège à côté de lui et a procédé à griller des tartes pop et à les faire circuler. Nous n’en avions qu’assez à la maison pour sa table. Le geste qui a en fait gagné des millions de cœurs sur Internet a été lorsqu’Elisa a révélé: « Il n’a pas facturé. »

Tout en expliquant la réaction de son professeur, Elisa a écrit: «Ok, j’entends que le professeur lui a en fait seulement dit de ne pas« en faire une habitude. Alors je me demande combien de fois fait une habitude ? » La mère pense maintenant à «cacher le pop-corn popper…» Exprimant en plaisantant l’état détérioré du grille-pain, la mère a ajouté: «Honnêtement, ce grille-pain est sur ses dernières jambes. Je ne sais pas comment il a survécu au voyage.

Dans un tweet de suivi, Elisa a expliqué la raison de l’achat de tant de tartes pop et a déclaré: « J’ai acheté ces Pop-Tarts parce que notre cuisine est en cours de réparation et que tous nos repas proviennent du micro-ondes et du grille-pain en ce moment. Je suppose qu’il a vu combien nous en avions et s’est dit que nous avions beaucoup à partager !

Eh bien, puisque nous avons déjà des interviews en préparation (quoi !!??), nous avons décidé d’aller de l’avant et de partager une photo. Voici mon garçon avec le triste petit grille-pain et une boîte vide de @PopTartsUS ! pic.twitter.com/naJSGhGyjy– Elisa Stone Leahy (@ElisaStoneLeahy) 15 avril 2022

En tweetant plus loin, Elisa a révélé que son fils était un survivant du cancer et même à ce moment-là, il pensait aux autres plutôt qu’à lui-même. Elle a dit: «Il a 13 ans, un homme peu bavard, un peu farceur, très gentil. Il y a quelques années, quelqu’un lui a donné 100 $ en cadeau lorsqu’il a commencé un traitement contre le cancer. Il a demandé à aller acheter des ensembles Lego qu’il pourrait donner à d’autres enfants de l’hôpital. 5 ans plus tard, il est tout aussi gentil et aucun signe de cancer. Elisa a également révélé qu’elle avait ensuite parlé à l’enseignant de l’école de son fils qui avait déclaré que le « comportement » n’était pas acceptable mais qu’il avait lui-même bien ri de l’incident.

