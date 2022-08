Un enfant tragique de 3 ans meurt dans une voiture 37C après que “papa soit allé boire un verre avec son frère”

Un bébé de TROIS ans est décédé après que son père l’ait laissé dans une voiture à 37 degrés alors qu’il allait boire un verre, selon des rapports.

Sifeddin Malahaji, 34 ans, a été dévasté lorsqu’il a trouvé son fils inconscient après être revenu lundi après avoir bu du thé avec son frère.

Sifeddin Malahaji, 34 ans (au centre) a été interrogé par la police à la suite de l’incident mortel Crédit : Flash d’information

Badr Alddin Malahafji, 3 ans, est décédé après avoir été retrouvé inconscient dans la voiture de son père lundi Crédit : Flash d’information

Avec sa femme Hiba Alheraki, 28 ans, la famille s’était rendue à Adana, en Turquie, pour un mariage lorsque l’incident s’est produit.

Le petit Badr Alddin Malahafji s’était endormi dans la voiture après avoir choisi de rejoindre son père pour rendre visite à son frère.

Sifeddin a déclaré qu’il s’était garé à l’ombre et avait laissé la fenêtre légèrement ouverte alors qu’il allait voir son frère qui avait des affaires dans le centre-ville.

“Quand je suis allé quitter la maison, mon fils a couru après moi en pleurant parce qu’il voulait venir avec moi”, a-t-il déclaré aux autorités.

“Je me suis garé à l’ombre et je suis allé rendre visite à mon frère sur son lieu de travail. Je ne voulais tout simplement pas le réveiller et j’ai laissé les fenêtres ouvertes un peu.”

Bien qu’il ait pensé avoir pris toutes les précautions nécessaires, il est revenu trente minutes plus tard pour trouver son fils insensible.

Tragiquement, les médecins de l’hôpital n’ont pas pu sauver le tout-petit, qui a été déclaré mort sur les lieux.

Les prévisions de la journée suggèrent que le garçon a été soumis à une chaleur torride de 37 degrés après que le soleil se soit déplacé sur la voiture.

Dont les effets sont connus pour être potentiellement mortels.

“Quand je suis revenu une demi-heure plus tard, j’ai vu qu’il était inconscient. Nous avons appelé les médecins admis à l’hôpital, mais il était déjà mort”, a déclaré Sifeddin à la police.

Le couple désemparé a ensuite été emmené pour faire une déclaration avant de rentrer chez lui.

Une autopsie a ensuite été pratiquée sur le jeune pour confirmer la cause du décès.

Les médias locaux rapportent que Sifeddin a fondu en larmes et s’est effondré au sol lorsque le corps du garçon a finalement été rendu à la famille.

Le père dévasté a dit : « Que Dieu ne laisse personne éprouver cette douleur. C’est une situation très triste. Le père va vers son frère. Lorsqu’il revient une demi-heure ou au plus tard une heure plus tard, il voit son fils étendu immobile.

“Quelque chose qui pourrait arriver à n’importe qui. Les fenêtres étaient ouvertes, elles n’étaient pas fermées. Mais c’est arrivé parce qu’il faisait chaud.”

EFFETS MORTELS

Le Sun a précédemment révélé qu’il peut falloir moins d’une demi-heure pour que les effets se manifestent lorsqu’ils sont laissés dans une voiture étouffante.

Même si c’est une journée nuageuse, la transpiration et la soif peuvent commencer dans les 45 minutes.

Des expériences montrent que même lors d’une journée d’été plus fraîche, les températures à l’intérieur d’un véhicule fermé peuvent rapidement dépasser 125 ° F (environ 52 ° C) – juste à côté du record mondial de la température la plus chaude jamais enregistrée de 56 ° C à Death Valley, en Californie.

L’habitacle d’une voiture peut devenir 20°C plus chaud que la température extérieure, même par temps frais et nuageux, en raison de l’effet de serre.

Comme la voiture devient un four, plus vous laissez un enfant longtemps, plus il risque de souffrir de graves problèmes de santé.

Lorsque vous passez du temps dans une température élevée, l’efficacité de la thermorégulation de votre corps diminue tandis que la température corporelle commence à augmenter.

Le corps est dans un état d’hyperthermie, car il absorbe plus de chaleur qu’il n’en dissipe.

Il est particulièrement dangereux lorsque la température corporelle est supérieure à 40°C (par rapport aux 36-37°C normaux).

Une telle situation est connue médicalement sous le nom de maladie due à la chaleur, qui peut provoquer un coup de chaleur – étourdissements, confusion et convulsions.

Cela s’est produit alors que les statistiques montrent qu’une moyenne de 38 enfants meurent des suites d’être laissés dans une voiture chaque année au Royaume-Uni.

La plupart ont moins de deux ans.

CCTV aurait montré la voiture noire où le garçon a rôti à 37 degrés Crédit : Flash d’information