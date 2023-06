Un enfant survit plus de 24 heures seul dans les montagnes escarpées des États-Unis

Les sauveteurs de l’État de Washington louent l’ingéniosité d’une fillette de 10 ans qui a survécu seule pendant plus de 24 heures sur le terrain accidenté des montagnes Cascade après s’être perdue alors qu’elle sortait avec sa famille.

Shunghla Mashwani était à un rassemblement avec sa famille élargie dans la vallée de la rivière Cle Elum dimanche lorsqu’elle s’est séparée du groupe alors qu’ils traversaient un pont piétonnier au-dessus de la rivière pour déjeuner près du sentier Cathedral Pass, a déclaré le bureau du shérif du comté de Kittitas dans une publication Facebook. Le comté de Kittitas se situe à environ 85 miles à l’est de Seattle.

La jeune fille et sa famille sont arrivées aux États-Unis il y a deux ans en provenance d’Afghanistan et aiment passer du temps dans l’arrière-pays car cela leur rappelle leur maison, a déclaré le bureau du shérif.

« Shunghla a dit à sa famille et à ses sauveteurs qu’elle s’était retrouvée soudainement séparée et seule lorsque la famille revenait vers la passerelle et ne pouvait pas trouver le pont par elle-même », a déclaré le bureau du shérif.

Lorsque la famille a remarqué que Shunghla n’avait pas traversé le pont avec eux, environ 20 adultes du groupe sont revenus et ont commencé à chercher, a indiqué le poste.

Il n’y a pas de service cellulaire dans la région et la famille cherchait Shunghla depuis environ deux heures lorsqu’un passant a proposé d’appeler la police à partir d’un téléphone satellite dans leur cabine voisine vers 14 heures.

Des députés, des équipes de recherche au sol bénévoles et des équipes des forces de l’ordre voisines ont envahi la zone. Des drones, des hélicoptères et des K9 ont également été amenés pour aider à retrouver Shunghla.

Le bureau du shérif a demandé au père de la fille d’enregistrer un message de réconfort dans sa langue maternelle qui a été diffusé dans la zone de recherche, a déclaré un porte-parole du bureau du shérif à CNN. Le message disait à Shunghla qu’il y avait des gens qui la cherchaient et essayaient de l’aider.

« La zone de recherche était escarpée, accidentée et éloignée, avec des arbres denses et des sous-bois traversés par la rivière Cle Elum au débit rapide », a déclaré le bureau du shérif.

Elle a été repérée vers 15 heures lundi par deux volontaires de recherche au sol à environ 1,5 miles au sud de l’endroit où elle a été vue pour la dernière fois, a indiqué le bureau du shérif. Elle n’avait que des égratignures mineures.

« J’essayais de m’endormir la nuit, puis de me réveiller tôt le matin, puis je retrouverais mon père et ma mère dans la forêt », a déclaré Shunghla à KING, affilié à CNN, à propos de sa nuit dans le désert.

«Elle a marché en aval à travers la forêt dense et a passé la nuit froide entre quelques arbres. Elle a dit qu’elle savait que c’était la bonne chose à faire de suivre la rivière. Elle s’est révélée être une enfant de 10 ans extraordinairement ingénieuse et résiliente », a déclaré le bureau du shérif.

Les sauveteurs ont chargé Shunghla dans un bateau de sauvetage gonflable et l’ont amenée de l’autre côté de la rivière pour retrouver son père.