Un enfant sur cinq dans le monde est trop gros, selon un nouveau rapport

Un enfant sur cinq dans le monde est en surpoids ou obèse, suggère une étude majeure.

Dans « l’étude la plus complète à ce jour », des chercheurs chinois ont analysé plus de 2 000 études impliquant près de 46 millions d’enfants et d’adolescents dans plus de 150 pays ou régions entre 2000 et 2023.

Porto Rico arrive en tête de liste, avec 28 pour cent des enfants considérés comme obèses. Le territoire américain était suivi de près par la Polynésie française, une île du Pacifique Sud (22 %), les Bahamas (21,3 %), le Koweït (20,5 %) et les Samoa (19,3 %).

Les États-Unis, quant à eux, arrivent avec 18,6 pour cent, ce qui les place au septième rang sur la liste. Au Royaume-Uni, 7,6 pour cent des enfants étaient obèses, ce qui le place dans la moitié inférieure des pays.

Les données portaient uniquement sur les enfants obèses plutôt que sur les enfants obèses ou en surpoids.

Les taux d’obésité infantile les plus élevés ont été constatés à Porto Rico, en Polynésie française, aux Bahamas, au Koweït et à Samoa.

Cependant, à Vanuatu, une petite île au large de la côte est de l’Australie, seulement 0,4 pour cent des enfants sont obèses. Il est suivi de près par le Bhoutan (0,5 pour cent), un pays d’Asie du Sud, et le Sénégal (0,8 pour cent).

En termes de régions, la Polynésie – qui comprend des pays comme la Polynésie française, les Tonga, Somoa et la Nouvelle-Zélande – arrive en tête de liste, avec près de 20 % des enfants considérés comme obèses.

Les données confirment des conclusions antérieures suggérant que les pays polynésiens ont des taux d’obésité plus élevés, bien que d’autres rapports portant sur les enfants en surpoids classent les États-Unis nettement plus bas.

Les chercheurs ont imputé les taux d’obésité plus élevés aux régimes alimentaires riches en aliments ultra-transformés, en particulier aux États-Unis et dans des territoires comme Porto Rico.

« Les pays européens et les États-Unis privilégient souvent les aliments transformés, qui sont généralement riches en graisses malsaines, en sucres ajoutés et en glucides raffinés », a écrit l’équipe.

« En revanche, les régimes alimentaires riches en céréales complètes et en légumes, qui sont généralement considérés comme des options plus saines, ont toujours été prioritaires dans les pays d’Asie du Sud-Est. »

Au Japon, par exemple, seulement quatre pour cent des enfants sont considérés comme obèses.

Les modes de vie sédentaires, le fait de sauter le petit-déjeuner et le fait de ne pas faire suffisamment d’exercice étaient également des théories à l’origine de taux plus élevés.

Il a été démontré que sauter le petit-déjeuner entraîne une diminution de la satiété tout au long de la journée, ce qui peut entraîner une suralimentation.

Cependant, l’équipe a également noté que les mères obèses ou fumeuses pendant la grossesse étaient plus susceptibles d’avoir des enfants en surpoids.

Ces résultats font suite à un rapport avertissant que les décès dus à des maladies liées à l’obésité, comme les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux, ont augmenté de 50 pour cent au cours des 20 dernières années.

Dans l’étude, l’âge moyen des participants était de 10 ans et il y avait un nombre presque égal de garçons et de filles.

Sur les 46 millions de participants, environ 4,5 millions ont reçu un diagnostic d’obésité, soit 8,3 pour cent.

L’équipe a constaté que les pays à revenu élevé avaient un taux d’obésité moyen de 9,3 pour cent, tandis que les pays à faible revenu s’élevaient à 3,6 pour cent.

Ils ont également noté que la race jouait un rôle, les enfants hispaniques étant les plus susceptibles d’être obèses et les enfants asiatiques les moins susceptibles.

Quant aux pays situés à l’extrémité inférieure du spectre, bon nombre d’entre eux sont des pays à faible revenu avec moins de nourriture disponible.

Dans de nombreux pays, comme ceux d’Afrique, les enfants sont plus susceptibles d’être actifs, comme travailler dans l’agriculture ou se rendre à l’école ou ailleurs à pied.

Les limites de l’étude comprenaient plusieurs pays disposant de données limitées et de critères différents pour définir l’obésité.

L’étude a été publiée lundi dans JAMA Pédiatrie.