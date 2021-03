Un nouveau rapport du Fonds international des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) a révélé qu’un enfant sur cinq dans le monde n’a pas assez d’eau pour répondre aux besoins quotidiens. Le rapport indique que dans le monde, plus de 1,42 milliard de personnes, dont 450 millions d’enfants, vivent dans des zones extrêmement vulnérables à l’eau.

Le rapport faisait partie de son initiative «Water Security For All». Il identifie les zones où les risques de pénurie d’eau physique se chevauchent avec des niveaux de service d’eau médiocres. Les communautés vivant dans ces zones dépendent des eaux de surface, des sources non améliorées ou de l’eau dont la collecte peut prendre plus de 30 minutes.

Cette vulnérabilité est le résultat de décennies de mauvaise utilisation et de mauvaise gestion de l’eau. Dans le même temps, la demande en eau augmente en raison de la croissance démographique rapide et de l’urbanisation alors même que les sources d’eau souterraine continuent de s’épuiser.

Commentant les récentes découvertes, la Directrice générale de l’UNICEF, Henrietta Fore, a déclaré: «La crise mondiale de l’eau ne vient pas simplement, elle est là, et le changement climatique ne fera qu’empirer les choses.»

Il a souligné à quel point les enfants sont les plus grandes victimes de tels scénarios. «Lorsque les puits s’assèchent, ce sont les enfants qui manquent à l’école pour aller chercher de l’eau. Lorsque les sécheresses réduisent les approvisionnements alimentaires, les enfants souffrent de malnutrition et de retard de croissance. Lorsque les inondations frappent, les enfants tombent malades de maladies d’origine hydrique. Et lorsque les ressources en eau diminuent, les enfants ne peuvent pas se laver les mains pour lutter contre les maladies », a déclaré Fore.

Les données montrent que les enfants de plus de 80 pays vivent dans des zones où la vulnérabilité à l’eau est élevée ou extrêmement élevée. L’Afrique de l’Est et australe compte la plus forte proportion d’enfants vivant dans ces zones, avec plus de la moitié des enfants – 58% – ayant des difficultés à accéder chaque jour à une eau suffisante. Elle est suivie de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (31%), de l’Asie du Sud (25%) et du Moyen-Orient (23%). L’Asie du Sud abrite le plus grand nombre d’enfants vivant dans des zones de vulnérabilité à l’eau élevée ou extrêmement élevée – plus de 155 millions d’enfants.

Selon un rapport de l’UNICEF de 2017, près d’un enfant sur quatre dans le monde vivra dans des zones de stress hydrique extrêmement élevé d’ici 2040.

