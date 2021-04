Un enfant souffre d’insuffisance rénale après avoir mangé des excréments de mouettes tout en jouant dans le jardin

Un TODDLER a souffert d’une insuffisance rénale qui, selon la documentation, était due à la consommation d’excréments de mouettes tout en jouant dans le jardin.

Jaydon Pritchard, d’Amlwch à Anglesey, au Pays de Galles, a passé 19 jours branché à un appareil de dialyse et bien qu’il soit maintenant à la maison, il n’est «toujours pas sorti du bois».

Jaydon Pritchard, d'Amlwch à Anglesey, au Pays de Galles, a passé 19 jours à l'hôpital branché à un appareil de dialyse après avoir attrapé E. coli en mangeant des excréments de mouettes

Le jeune a été diagnostiqué avec une infection à E. coli, qui peut provoquer de graves crampes d’estomac, une diarrhée sanglante et des vomissements.

Les humains peuvent attraper le virus de la nourriture ou de l’eau contaminée.

Mais le grand-père de Jaydon, Arwel Pritchard, a déclaré à North Wales Live: « Les médecins lui ont diagnostiqué une insuffisance rénale et nous ont dit qu’il avait une intoxication à E. coli pour avoir ingéré les excréments de mouettes. »

L’épreuve de Jaydon a commencé le mardi 6 avril, quand il a été emmené chez le médecin après avoir été malade pendant deux jours.

Il a été soupçonné d’avoir un virus par les médecins d’Ysbyty Gwynedd et renvoyé chez lui pour se rétablir, où il vit avec les grands-parents Arwel et Christine et maman Tiffany.

Mais Arwel a déclaré le lendemain qu’il « n’avait rien fait d’autre que dormir et être malade ».

Plus tard dans la soirée, la famille a entendu un « bruit horrible provenant de son lit » et a été choquée de découvrir qu’il faisait une crise.

Ils ont immédiatement appelé l’ambulance, mais Jaydon a subi quatre autres crises avant son arrivée à l’hôpital.

Arwel a déclaré: «C’était comme s’il regardait à travers vous. Il n’a reconnu personne.

« Il y avait un moment où nous pensions vraiment que nous allions le perdre. C’était horrible. »

Jaydon était soupçonné d'avoir un virus et a été renvoyé chez lui pour récupérer, où il vit avec les grands-parents Arwel et Christine et maman Tiffany

Arwel a déclaré: « Nous craignions le pire à l’époque, voyant son petit corps accroché à la machine de dialyse et son visage est devenu jaune » Crédit: Arwel Pricthard / Daily Post

Qu’est-ce que E. coli et quels sont les symptômes de l’infection? Escherichia coli est un type de bactérie commun dans les intestins humains et animaux. Bien que la plupart des types de E. coli soient inoffensifs, certains peuvent provoquer une intoxication alimentaire grave et une infection. La bactérie E. coli est une cause fréquente de cystite – une infection de la vessie. Certains types de E. coli peuvent provoquer des infections gastro-intestinales. Comme la bactérie peut survivre à l’extérieur du corps, ses niveaux servent de mesure d’hygiène générale et de contamination fécale d’un environnement. Un mode d’infection courant consiste à manger des aliments contaminés par les bactéries. Les signes comprennent: Diarrhée, qui peut aller de légère et aqueuse à sévère et sanglante

Crampes d’estomac, douleur ou sensibilité

Nausées et vomissements, chez certaines personnes

Après avoir été transportée d’urgence à Ysbyty Gwynedd, une équipe de l’hôpital pour enfants Alder Hey de Liverpool a été envoyée chercher Jaydon en quelques heures.

Dans la plupart des cas, les gens se rétablissent d’E. Coli en une semaine.

Mais certaines souches d’E. Coli produisent des toxines (Shiga toxines) qui peuvent provoquer des maladies graves, ce qui est extrêmement rare en Angleterre et au Pays de Galles.

Parfois, ces cas graves d’E. Coli peuvent conduire à une forme d’insuffisance rénale potentiellement mortelle appelée syndrome hémolytique et urémique.

La bactérie se loge dans le tube digestif et produit des toxines qui pénètrent dans le sang.

Ces toxines détruisent les globules rouges et bloquent le système de filtrage des reins, selon l’Institut national du diabète et des maladies digestives et rénales.

L’été dernier, Public Health England a déclaré qu’il enquêtait sur un pic d’infections à E. coli produisant des toxines Shiga (STEC) dans les Midlands.

Il a dit que cela pourrait être dû à un temps plus chaud.

Jaydon n’est « toujours pas sorti du bois » mais va beaucoup mieux Crédit: Arwel Pricthard / Daily Post

Jaydon a été connecté à une machine de dialyse qui filtre les déchets et les fluides du corps lorsque les reins ne fonctionnent pas. Il a également reçu trois transfusions sanguines pendant son séjour.

Arwel a déclaré: « Nous craignions le pire à l’époque, voyant son petit corps accroché à la machine de dialyse et son visage est devenu jaune. »

L’épreuve a été «traumatisante» pour la famille.

Mais Jaydon va « beaucoup mieux maintenant que ce qu’il était il y a quelques semaines ».

Sa grand-mère a dit qu’elle était « inquiète » de le laisser à nouveau dans le jardin, où il est soupçonné d’avoir mangé les excréments de mouette pour la première fois.

Elle a dit: «Je nettoie le patio tous les jours, mais c’est difficile parce que les mouettes nichent à proximité et que c’est un désordre constant à nettoyer.

« Le pauvre Jaydon prend toutes sortes de médicaments maintenant, nous espérons juste qu’il n’a pas souffert de problèmes permanents. Il n’est toujours pas lui-même, il est encore assez gris, mais il y arrive lentement. »

Les grands-parents ont averti les autres de «s’assurer que leurs enfants jouent dans un environnement sûr, en particulier lorsqu’ils sont à l’extérieur».

Jaydon fait face à une série de visites à Ysbyty Gwynedd au cours des prochaines semaines avant d’être emmené à nouveau à Alder Hey pour un autre contrôle.