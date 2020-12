MONTPELIER, Idaho (AP) – Kale Wuthrich a regardé les médecins entourer son fils dans la salle d’urgence, lui administrer des liquides à travers des tubes intraveineux, exécuter une batterie de tests et essayer de le stabiliser. Il était enveloppé par la confusion et la peur qui s’étaient accumulées depuis que son enfant de 12 ans était soudainement tombé malade des semaines après un léger combat contre le coronavirus.

« Il était très proche à ce moment-là de ne pas le faire, et en gros, ils m’ont dit de m’asseoir dans le coin et de prier », a déclaré Wuthrich. «Et c’est ce que j’ai fait.»

Peu de temps après Thanksgiving, le garçon d’une vallée isolée de l’Idaho est devenu l’un des centaines d’enfants aux États-Unis à qui on a diagnostiqué une réponse immunitaire rare et extrême au COVID-19 appelée syndrome inflammatoire multisystémique chez les enfants. La fièvre de Cooper Wuthrich a augmenté alors que ses articulations et ses organes s’enflamment, y compris son cœur, mettant sa vie en danger, a déclaré son père.

«Cooper l’avait dans tous les organes, dans ses articulations; ses pieds étaient gonflés de la taille des miens, ses pauvres yeux étaient rouges, échappés de sa tête et très léthargiques, très effrayés « , a déclaré Kale Wuthrich. » Cooper ne se serait jamais plaint de la douleur, mais c’est tout ce qu’il pouvait faire m’a dit à quel point il avait mal.

Après des jours à l’hôpital, Cooper est de retour à la maison. Mais le gamin qui aime la luge et le ski a passé une grande partie des jours suivants sur le canapé du salon du relais routier de Montpelier, dans l’Idaho, que ses parents possèdent en partie. Une courte promenade l’a laissé le nez ensanglanté et il prend toujours des médicaments qui nécessitent des injections deux fois par jour.

Pour les parents de Cooper, sa maladie a approfondi leur engagement à porter des masques et à exhorter les autres à le faire, bien que le recul puisse être intense dans l’Idaho conservateur. Des centaines de personnes ont protesté contre les exigences relatives aux masques pendant des mois, forçant même un responsable de la santé de Boise à se précipiter chez lui ce mois-ci par peur pour son enfant alors que les manifestants faisaient exploser un clip sonore de coups de feu devant sa porte d’entrée.

L’opposition aux restrictions est forte alors même que les patients atteints de coronavirus remplissent les hôpitaux de l’Idaho. Le gouverneur Brad Little a averti que les victimes d’accidents de voiture pourraient devoir être traitées dans les salles de conférence de l’hôpital si les lits venaient à manquer. Il a encouragé les gens à porter des masques, mais fait partie d’une douzaine de gouverneurs qui n’ont pas émis de mandat à l’échelle de l’État.

Cooper a attrapé le virus fin octobre, probablement à l’école, qui est ouverte pour des cours en personne sans exigence de masque, a déclaré sa mère, Dani Wuthrich.

«Il s’était mis à la terre, et donc il n’avait pas été autorisé à aller ailleurs qu’à l’école», a-t-elle dit. «Nous ne savons en quelque sorte nulle part où il aurait pu l’obtenir en dehors de l’école.

Il s’est rétabli en quelques jours et est revenu au basket après une quarantaine de deux semaines.

Mais à l’approche de Thanksgiving, Cooper a appelé à rentrer à la maison après l’entraînement, ce qui est inhabituel pour un enfant avec une énergie infinie. Sa fièvre a atteint plus de 103 degrés et les médicaments que ses parents lui ont administrés n’ont pas aidé. Il vomissait; il se retourna et se retourna la nuit.

Alors que les jours passaient et que la fièvre de Cooper refusait de se rompre, ses parents l’ont emmené dans un hôpital local, où les médecins ont effectué des tests pour essayer de comprendre ce qui n’allait pas. Ne voyant pas d’amélioration et soupçonnant une appendicite, ils l’ont chargé dans une ambulance pour un trajet de trois heures à travers les montagnes jusqu’à l’hôpital primaire pour enfants de Salt Lake City.

Cooper est l’un des quelque 40 enfants traités pour le syndrome inflammatoire à Primary Children’s, a déclaré le Dr Dongngan Truong, un cardiologue pédiatrique qui participe à une étude sur la maladie.

« Heureusement, c’est une complication rare, mais c’est une complication qui peut rendre les enfants assez rapidement malades », a déclaré Truong. «Nous devons le prendre au sérieux, car nous ne connaissons pas les effets à long terme sur le corps de l’enfant, le cœur et les autres systèmes organiques.

Un rapport d’août des Centers for Disease Control and Prevention a révélé que de nombreux enfants atteints de cette maladie présentaient de graves complications, notamment une inflammation du cœur et des lésions rénales. Dans près des deux tiers des cas, les enfants sont allés dans des unités de soins intensifs et le séjour moyen en USI était de cinq jours. Il a révélé que les enfants hispaniques et noirs représentaient les trois quarts des personnes atteintes du syndrome.

Un total de 1288 enfants à travers le pays avaient été diagnostiqués avec le syndrome au 4 décembre et 23 étaient décédés, selon le CDC.

La racine semble être un dysfonctionnement du système immunitaire, qui se déclenche lorsqu’il est exposé au virus, libérant des produits chimiques qui peuvent endommager les organes. Les symptômes comprennent la fièvre, des douleurs abdominales ou cervicales, des vomissements, de la diarrhée, des éruptions cutanées, des yeux injectés de sang et de la fatigue.

Cela peut être difficile à identifier au début, car certains enfants présentent des symptômes si légers du COVID-19 que les parents ne savaient pas qu’ils avaient le virus jusqu’à ce que le syndrome inflammatoire apparaisse, a déclaré Truong. On ne sait pas pourquoi certains enfants contractent le syndrome et d’autres non, donc le seul moyen de l’empêcher est d’empêcher les enfants de contracter le virus, avec des mesures comme des masques et la distance sociale, a-t-elle déclaré.

De retour chez eux dans l’Idaho, les Wuthrich tentent de persuader leurs amis et leur famille de prendre des précautions. À un compagnon de chasse, Kale Wuthrich a plaidé pour le port du masque en le comparant au camouflage qu’il met sur son visage tout en traçant des cerfs.

Ils ont besoin de masques pour les employés de leur relais routier et de leur restaurant, Ranch Hand Trail Stop, où ils sont passés de la vaisselle et du service aux copropriétaires.

Mais ils ne peuvent pas toujours amener les clients à porter des masques à l’avant-poste le long d’une autoroute balayée par le vent bordée de montagnes, son toit en pointe et ses murs à clins blancs se démarquant comme un refuge pour les camionneurs long-courriers. Récemment, de nombreuses personnes sans couvre-visage sont passées devant un mannequin de cow-boy avec un masque à motif drapeau américain installé à l’entrée du restaurant.

« Nous souhaitons vraiment qu’ils instaurent un mandat de masque ici dans notre comté », a déclaré Dani Wuthrich. Mais « je ne pense pas que cela arrivera jamais. »