Une école du New Jersey s’est excusée et a lancé une enquête après qu’un élève s’est déguisé en Adolf Hitler et a répertorié ses « réalisations » dans un projet approuvé par un enseignant.

Le devoir qui a conduit à la controverse a obligé les étudiants à choisir un personnage historique sur lequel réaliser un projet. Un étudiant a choisi Adolf Hitler et a rédigé un rapport énumérant les « réalisations » du meurtrier de masse. L’un de ces « réalisations » a été « unissant une grande masse d’Allemands et d’Autrichiens derrière moi. » L’étudiant a ensuite expliqué les titres Fuhrer et Reichskanzler, puis a écrit, « J’étais plutôt bien, n’est-ce pas? » La dernière ligne du rapport reconnaît qu’Hitler était antisémite, ce qui l’a conduit « tuer plus de six millions de Juifs », même si l’avant-dernière ligne disait : « J’étais très populaire et beaucoup de gens m’ont suivi jusqu’à ma mort.



Le rapport a été accroché dans le couloir, suscitant la confusion et la controverse parmi les parents, selon le Post Millennial, qui note également qu'environ 40% du district scolaire de Tenafly est juif. Les parents indignés par le projet affirment que l'enseignant à sa tête a été impliqué dans la rédaction des rapports et a approuvé le travail final. La surintendante Shauna DeMarco dirige actuellement une enquête sur l'affaire et déterminera si « plus loin » des mesures doivent être prises. « J'ai appris cette situation vendredi et j'ai immédiatement contacté les administrateurs de district concernés. J'ai demandé que toutes les informations associées liées à ce projet me soient fournies », DeMarco a écrit dans une lettre du dimanche adressée aux parents et au personnel. L'enquête n'a cependant pas apaisé l'indignation de certains parents face à l'incident. « Dans un monde insensé, où presque plus rien ne choque, c'est littéralement incroyable », a déclaré un parent, selon Daily Voice. «C'est être sourd et ne pas lire la pièce à l'infini. [How] tout le monde a-t-il vérifié cela avant que cela ne passe au niveau de la présentation ? » un autre ajouté.