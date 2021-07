Un enfant retrouvé mort dans l’eau par son père après s’être noyé dans le lac du parc de caravanes

Un enfant en bas âge a été retrouvé mort par son père après s’être noyé dans un lac de parc de caravanes, selon une enquête menée aujourd’hui.

Phillip Holland a trouvé son jeune fils, Corey James Holland, dans l’eau au Lakeside Caravan Park, Cheshire, le 22 août 2019.

Le bambin a été retrouvé mort au Lakeside Caravan Park Crédit : MEN Media

Le père a immédiatement appelé le 999 avant que plusieurs tentatives de RCR ne soient administrées sur place avant l’arrivée d’une ambulance.

Corey a été transporté d’urgence à l’hôpital Leighton, à Crewe, par une équipe d’intervention rapide avant qu’il ne soit plus tard déclaré mort.

Avant sa découverte, le père s’est souvenu avoir mis le tout-petit au lit, puis l’a vérifié lorsqu’il était profondément endormi.

Lorsque les parents se sont réveillés, ils ont découvert que l’enfant avait disparu de son lit, déclenchant une recherche effrénée.

Une femme sur le site a ensuite alerté la famille paniquée de l’endroit où se trouvait le tout-petit après avoir repéré un bébé en pyjama marchant entre les caravanes et près d’un lac.

Tragiquement, le père Philip a trouvé Corey face visible dans l’eau quelques minutes plus tard près d’une jetée.

J’aimerais pouvoir changer les choses Philippe Hollande

Témoignant lors d’une enquête devant le tribunal des coroners de Warrington, il a suggéré que Corey avait probablement quitté la porte de son propre chef pendant que lui et son partenaire dormaient.

Il a confirmé qu’ils savaient qu’il était capable d’ouvrir la porte lorsqu’elle était déverrouillée, mais la famille ignorait qu’il savait comment le faire lorsqu’elle était verrouillée.

Il a ajouté qu’il savait que la porte était verrouillée la veille car il avait vérifié avant que le couple ne se couche.

Lorsque le tout-petit a été sauvé du lac, il a reçu des soins médicaux sur place alors que le personnel sur place et l’équipe d’ambulance tentaient de le réanimer.

Le coroner Alan Moore a enregistré la cause médicale du décès comme « compatible avec la noyade ».

L’inspecteur-détective Stuart York de la police du Cheshire a ajouté qu’on ne savait pas si Corey était entré dans l’eau par sa propre « curiosité » ou était tombé dedans, car personne ne l’avait vu au bord de l’eau.

Il a conclu : « Je suis convaincu que les preuves indiquaient qu’il s’agissait d’un accident tragique. »

LA TRAGÉDIE DES ENFANTS

L’enquête a appris comment la mère et le père de Cory, Phillip et Kimberley Mackenzie, étaient en vacances avec leurs autres enfants et un ami de la famille.

Ils séjournaient dans la caravane de la mère et du père de Phillip – Janet et James Holland – et sont arrivés le 21 août.

Ils avaient tous apprécié le dîner et regardaient la télévision sur un lit gigogne avant que Phillip ne couche le bébé Corey dans un lit de voyage.

Le père Phillip a déclaré que le garçon de 16 mois dormait généralement dans la même pièce que lui et son partenaire, mais cette fois, le couple s’est endormi sur le lit gigogne du salon.

Un jour plus tard, Phillip s’est réveillé et a réalisé que Corey n’était pas dans son lit et que l’une des portes de la caravane à côté de la pièce où dormait le bébé était légèrement entrouverte.

Pendant la recherche, une femme qui l’a alerté de l’emplacement du bébé.

Un accident tragique Inspecteur Stuart York

Il a demandé pourquoi elle n’avait pas eu l’enfant de 16 mois alors qu’il n’était « qu’un bébé », dans lequel il a dit qu’elle a répondu « Je ne sais pas ».

Dans une déclaration, la femme a déclaré avoir entendu plus tard un homme crier « aidez-moi, aidez-moi » et lorsqu’elle a regardé par la fenêtre de sa cuisine, elle a pu voir un homme s’approcher et porter quelque chose sur son épaule.

Elle a dit que c’était alors qu’elle avait su que « quelque chose de terrible était arrivé » car le bébé ne semblait pas bouger et elle a appelé une ambulance.

Elle a ajouté qu’elle était «dévastée» d’apprendre plus tard dans la journée que le bébé était décédé.

En conclusion, le coroner Alan Moore a déclaré: « Je veux dire à quel point vous avez été incroyablement courageux aujourd’hui et pas seulement aujourd’hui, car je sais que vous vivez avec cela depuis longtemps.

« Vous êtes une belle famille et je peux le voir. »

Le coroner a déclaré qu’il écrirait également un rapport aux « bonnes personnes » du parc de caravanes et au conseil local soulignant ce qui s’est passé.