Un enfant retrouvé mort au domicile d’un ancien lieutenant du Mass. emprisonné pour viol d’enfant

Un enfant de 2 ans est décédé après une apparente urgence médicale dans la maison du Massachusetts d’un lieutenant de police en disgrâce et père adoptif – qui est en prison pour viol d’enfant, selon les rapports.

La mère de la jeune fille a appelé le 911 vendredi après avoir trouvé l’enfant inconscient à Winthrop, à environ 20 minutes à l’ouest de Boston.

Sans ambulance immédiatement disponible, le chef des pompiers Scott Wiley a transporté la petite fille à l’arrière de son SUV au Massachusetts General Hospital alors que deux ambulanciers lui apportaient de l’aide. NBC10 Boston a rapporté.

Elle a été déclarée morte à l’hôpital.

L’enquête initiale n’indique aucun signe d’acte criminel ou de traumatisme physique, selon le bureau du procureur du comté de Suffolk, Kevin Hayden. a déclaré dans un communiqué vendredi.

L’enfant a été retrouvé au domicile de l’ancien lieutenant de police de Winthrop, James Feeley, qui a été arrêté en décembre, selon les premiers rapports.

L’identité de la jeune fille n’a pas encore été dévoilée et les autorités je n’ai commenté aucune connexion entre Feeley et le tout-petit.

Un enfant en bas âge a été retrouvé inconscient au domicile de l’ancien lieutenant James Feeley du département de police de Winthrop, qui est en prison pour viol d’enfant, selon les informations. WCVB 5 ABC

Feeley, qui était parent adoptif au sein du Département d’État de l’enfance et de la famille, est accusé de viol, d’attentat à la pudeur et de coups et blessures sur un enfant de moins de 12 ans, selon des informations.

Il aurait avoué, mais aurait plaidé non coupable lors de sa mise en accusation le 27 décembre.

Une enquête préliminaire suggère que le petit enfant décédé était malade ces derniers jours, CBS a rapporté.

« Tout événement comme celui-ci est extrêmement tragique pour la famille ainsi que pour les premiers intervenants. » Delehanty a déclaré, selon WCVB.

La fillette de 2 ans était malade ces derniers jours et à la maison avec sa mère qui a appelé le 911 lorsque l’enfant a été retrouvé inconscient. WCVB 5 ABC

L’enquête initiale n’indique aucun signe d’acte criminel ou de traumatisme physique, a déclaré vendredi le bureau du procureur du comté de Suffolk, Kevin Hayden, dans un communiqué. WCVB 5 ABC

“Les pompiers ont fait un travail héroïque aujourd’hui et ont pris des décisions décisives dans des conditions d’urgence pour fournir à cet enfant le traitement médical nécessaire le plus rapidement possible, et nous les remercions pour leur service”, a déclaré le chef de la police de Winthrop, Terance Delehanty, aux journalistes.

Feeley avoue avoir agressé sexuellement un enfant à plusieurs reprises, les abus ayant commencé il y a environ un an, selon une plainte.

Delehanty a déclaré que Feeley, qui était auparavant en congé administratif, n’était plus employé par le département.











