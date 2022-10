Un enfant reste coincé dans l’accoudoir d’une chaise, la réflexion rapide de maman le fait sortir

Les enfants se retrouvent souvent dans des situations difficiles lorsqu’ils jouent dans la maison. Il y a beaucoup d’endroits où ils risquent de se cogner la tête ou de rester coincés. Une vidéo montrant un enfant coincé dans le bras d’une chaise est devenue virale sur Facebook. Le clip montre la mère utilisant son cerveau innovant pour trouver une issue à l’enfant.



La vidéo de 16 secondes montre un enfant avec la tête coincée dans un accoudoir de chaise. Alors que les gens autour de lui, y compris sa mère, essaient de le faire sortir de l’accoudoir de la chaise en poussant sa tête vers l’arrière, elle applique son cerveau et libère son enfant de manière innovante.

Après avoir essayé de sortir lentement la tête, la mère s’arrête et essaie de faire rentrer le haut de son corps dans l’espace. Lorsqu’elle voit qu’il tient bien dans l’accoudoir, elle tient alors l’enfant en position horizontale et le pousse vers l’avant. L’enfant glisse facilement à travers l’accoudoir de l’autre côté et est libre.

Publiée le 21 septembre, la vidéo est devenue virale sur Facebook avec plus de 81 lakh de vues et plus de 2,14 lakh de personnes y ont réagi. Environ 5 400 personnes ont commenté la publication en appréciant la technique innovante de la mère.

Un utilisateur a commenté: “Maman a résolu le casse-tête le plus digne de sa vie.” Un autre utilisateur a commenté : « Étonnamment, le garçon était si calme et attendait patiemment. Il ne paniquait pas et c’est très bien. Un troisième utilisateur a déclaré que c’est ainsi que devrait être l’enfance et a déclaré : “La meilleure enfance… s’il n’y a pas d’histoires comme celle-ci, comment raconterez-vous une histoire quand vous serez grand ?”

De nombreux autres utilisateurs ont trouvé la vidéo amusante et ont réagi avec des émoticônes de rire. Certains ont même comparé le scénario aux incidents de leur propre enfant et l’ont qualifié de “problème universel”.

