Un enfant reçoit un karma instantané pour avoir donné un coup de pied à une vache

Ça ne coûte rien d’être gentil. Ainsi, lorsque ce gamin a choisi de donner un coup de pied à une vache, il était tout à fait normal qu’il reçoive un karma instantané pour son acte. Le clip publié sur Twitter montre un enfant assis sur une clôture, regardant des vaches. Il se dirige vers une vache à proximité, qui s’occupe de ses propres affaires. Sorti de nulle part, le gamin lève les jambes et donne un coup de pied à la vache quand elle lui tourne le dos. Presque comme par instinct, la vache lui donne un coup de pied en arrière avec ses pattes arrière. L’enfant retombe alors que les vaches se dispersent. Jetez un oeil ici:

Karma instantané 💕 pic.twitter.com/KiKUNS74eR – Susanta Nanda (@ susantananda3) 5 novembre 2022

Les utilisateurs des médias sociaux sont d’accord pour dire qu’il s’agissait en effet d’un karma instantané. Certains l’ont qualifié de bien mérité. D’autres se sont souvenus des lois du mouvement de Newton. Plus précisément sa troisième loi ou la loi d’action et de réaction. La loi stipule que lorsque deux corps interagissent, ils s’appliquent l’un à l’autre des forces égales en amplitude et opposées en direction. Un utilisateur de Twitter a écrit : « La troisième loi de Newton. Travaux pratiques pour une expérience de première main. Blague à part, les enfants ont besoin d’être expliqués pour ne déranger aucune créature.

Troisième loi de Newton. Travaux pratiques pour une expérience de première main. Blague à part, les enfants ont besoin d’être expliqués pour ne déranger aucune créature. – venkatesh (@halsurvenka) 6 novembre 2022

« Pourquoi donner un coup de pied inutile à un animal ? Il a donné un coup de pied à la vache, mais en retour, il a été très mal repoussé. C’est du tac au tac. Ne pensez jamais que vous êtes fort et ne sous-estimez pas les autres. Ils sont plus forts que toi. C’est une bonne leçon pour tous. Merci », a lu un autre commentaire.

Pourquoi donner un coup de pied inutilement à un animal. Il a donné un coup de pied à la vache animale mais en retour, il a été très mal expulsé. C’est du tac au tac. Ne pensez jamais que vous êtes fort et ne sous-estimez pas les autres. Ils sont plus forts que toi. C’est une bonne leçon pour tous. Merci — Nallalarao.nsj Prabhakar (@nallalarao) 5 novembre 2022

Un troisième utilisateur a écrit: “Chaque action a sa propre réaction opposée égale, personne n’échappe à cette règle.”

Chaque action a sa propre réaction opposée égale, personne n’a échappé à cette règle. – Samikkannu M (@ SamikkannuM2) 6 novembre 2022

Pendant ce temps, un autre utilisateur s’est souvenu de l’une des célèbres leçons associées au Seigneur Krishna. Il a écrit : « Fal ki Chinta matt karo (Ne vous inquiétez pas du résultat) ».

fal ki chinta mat karo🤣🤣 — Girish kalariya🇮🇳🇮🇳🇮🇳 (@KalariaGirish) 6 novembre 2022

De nombreux shlokas écrits dans le Srimad Bhagavad Gita parlent du concept de Karma déclarant que l’homme doit porter les fruits de ses bonnes et mauvaises actions. La vidéo semble en effet être un exemple classique de cet enseignement.

