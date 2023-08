Un enfant qui était coincé au-dessus d’un canyon dans un téléphérique au Pakistan dit qu’il « ne veut plus jamais monter à bord d’un téléphérique » | Nouvelles du monde

Un enfant a décrit le moment « horrible » où la ligne de téléphérique s’est rompue au Pakistan, laissant huit personnes suspendues au-dessus d’un canyon de 274 mètres de haut pendant plus de 15 heures.

Tous les huit – sept jeunes âgés de 11 à 15 ans et leur professeur – se sont retrouvés coincés lors de l’incident survenu alors qu’ils se rendaient à l’école.

Deux des enfants ont été secourus pendant la journée par des commandos de l’armée utilisant des hélicoptères, avant que les autres ne soient également secourus un par un au cours d’une opération nocturne encore plus risquée.

Imran Ahmed, l’un des enfants coincés pendant des heures, a déclaré : « Lorsque le téléphérique [was] coincé entre les deux c’était [a] moment très horrible.

Les sept jeunes et leur professeur étaient restés coincés dans le téléphérique suite à l’incident.



« Tout le monde avait tellement peur. Nous pensions que notre heure était venue, nous pensions[ing] soit nous avons survécu, soit non.

« Je n’ai plus jamais [want to] asseyez-vous dans un téléphérique. Je préférerai y aller à pied. Nous avons vraiment besoin de routes pour la connectivité. »

D’autres écoliers sauvés du téléphérique cassé ont déclaré qu’ils craignaient également à plusieurs reprises que la mort soit imminente pendant cette épreuve de 16 heures.

Osama Sharif, l’un des rescapés, a déclaré : « J’avais entendu des histoires de miracles, mais j’ai vu de mes propres yeux un sauvetage miraculeux se produire.

Le jeune de 15 ans se rendait à l’école pour recevoir les résultats de ses examens finaux, lorsque le câble s’est cassé.

Image:

Les enfants sont sauvés du téléphérique en panne. Photo : Sauvetage 1122 Hazara





« Nous avons soudainement ressenti une secousse, et tout s’est produit si soudainement que nous avons cru que nous allions tous mourir », a-t-il déclaré lors d’un entretien téléphonique.

Certains à bord du téléphérique ont commencé à appeler sur leur téléphone portable, tandis que des parents inquiets tentaient de rassurer les enfants.

« Ils nous disaient ‘Ne vous inquiétez pas, l’aide arrive' », a déclaré Oussama.

Après plusieurs heures, les enfants ont alors aperçu des hélicoptères voler à proximité.

Des milliers de personnes sont venues assister mardi à l’opération de sauvetage risquée.

Une vidéo montrait une corde descendant d’un hélicoptère se balançant sauvagement alors qu’un enfant, attaché par un harnais, était tiré vers le haut.

Image:

Les enfants reçoivent les premiers soins après avoir été secourus du télésiège bloqué. Photo : Sauvetage 1122/Reuters





En fait, l’avion ajoutait un élément de danger. Les courants d’air soulevés par leurs pales tourbillonnantes risquaient de fragiliser le seul câble empêchant le téléphérique de s’écraser au fond du canyon de la rivière.

« Nous avons pleuré et nous avions les larmes aux yeux, car nous avions peur que le téléphérique ne tombe en panne », a déclaré Oussama.

Des milliers de personnes sont venues assister à l'opération de sauvetage risquée, avec des séquences vidéo montrant une corde descendant d'un hélicoptère se balançant sauvagement alors qu'un enfant, attaché par un harnais, était remonté.

Lorsque les hélicoptères n’étaient plus en mesure de voler après le coucher du soleil, les sauveteurs ont changé de tactique.

Un télésiège de fortune a été utilisé pour accéder au téléphérique en utilisant le seul câble encore intact, a déclaré le chef de la police locale Nazir Ahmed.

Les chants « Dieu est grand » ont pu être entendus alors que le télésiège était descendu au sol lors de la dernière étape de l’opération, peu avant minuit.

Les enfants ont reçu de l’oxygène par mesure de précaution avant d’être remis à leurs parents, dont beaucoup ont fondu en larmes de joie, a ajouté M. Ahmed.