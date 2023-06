Un enfant qui a survécu au massacre de l’école raconte une action horrible pour se cacher des hommes armés

Un étudiant qui a survécu au massacre meurtrier dans une école en Ouganda a décrit comment il s’était couvert de sang pour se cacher lors de l’attaque d’un groupe rebelle islamiste.

« J’ai barbouillé le sang de mes collègues décédés dans ma bouche, mes oreilles et sur ma tête pour que les assaillants pensent que j’étais mort », a déclaré Julius Isingoma. a déclaré à la BBC.

« Je me suis allongé à côté des corps ensanglantés de mes amis et j’ai pensé très vite. Ensuite, j’ai enduit beaucoup de sang dans mes oreilles, ma bouche et sur ma tête et quand les militants sont arrivés, ils ont vérifié ma main pour un pouls et sont partis », a-t-il ajouté. ajoutée.

Cinq membres des Forces démocratiques alliées, un groupe extrémiste islamiste lié à l’Etat islamique, auraient perpétré l’attaque au cours du week-end. L’armée ougandaise a déclaré que le groupe avait enlevé au moins six autres personnes et les avait emmenées de l’autre côté de la frontière congolaise.

Le maire de Mpondwe a déclaré que les autorités avaient récupéré les corps de 41 personnes, dont 38 élèves de l’école secondaire de Lhubiriha. Les trois adultes comprennent un garde et deux membres de la communauté locale qui ont été tués à l’extérieur de l’école.

Les assaillants avaient brûlé, abattu ou massacré les étudiants.

Isingoma n’a pas identifié les assaillants mais les a décrits comme des hommes armés. Il était dans le dortoir des garçons lors de l’attaque.

Les étudiants ont verrouillé la porte une fois qu’ils ont réalisé que l’attaque avait commencé et que leur vie était en danger.

« Quand ils ne pouvaient pas ouvrir la porte, ils ont lancé une bombe à l’intérieur du dortoir, puis ont utilisé des marteaux et des haches pour défoncer la porte », a-t-il dit, ajoutant qu’il était « submergé par la fumée ».

Les assaillants ont alors commencé à tirer, tuant de nombreux étudiants qui ont fini par protéger Isingoma des balles. Il a grimpé au sommet d’un lit superposé, puis dans le plafond où il est resté pour le reste de l’attaque.

Lorsqu’il est descendu, il est tombé au sol et a fait un bruit, ce qui a alerté les militants sur le fait que quelqu’un se trouvait encore dans la pièce. C’est à ce moment qu’Isingoma a commencé à se couvrir de sang.

Un autre garçon, Godwin Mumbere, était dans le même dortoir qu’Isingoma et a réussi à survivre en se cachant sous un lit. Lorsque ses amis ont été tués et sont tombés sur lui, les assaillants ont pensé que lui aussi était mort.

« C’est à ce moment-là qu’ils m’ont tiré dans la main et ont incendié le dortoir », a déclaré Mumbere.

Isingoma et Mumbere étaient deux des huit survivants, dont une fille qui reste dans un état critique et en soins intensifs après avoir été blessée à la tête par un marteau. Les huit survivants sont allés à l’hôpital pour se faire soigner.