Un enfant pris dans des inondations parmi au moins 5 tués dans le cyclone qui a frappé la Nouvelle-Zélande

Les efforts de rétablissement se poursuivent en Nouvelle-Zélande jeudi après que le cyclone Gabrielle a causé des ravages dans l’île du Nord, faisant au moins cinq morts, déplaçant 9 000 personnes et causant des dégâts importants.

Gabrielle, qui a atteint la Nouvelle-Zélande dimanche avant de descendre la côte est de l’île du Nord, a coupé des villes entières, emporté des fermes, des ponts et du bétail, et inondé des maisons, bloquant les gens sur les toits.

La communication et l’accès à un certain nombre de zones restent difficiles et des vols de surveillance sont entrepris pour voir ce qui se passe et identifier ceux qui pourraient être isolés.

La police néo-zélandaise a déclaré jeudi qu’elle enquêtait sur la mort d’une personne à Gisborne, qui aurait été prise dans les eaux de crue. Quatre autres décès ont déjà été confirmés et la police est très préoccupée par plusieurs autres personnes disparues.

L’un des morts comprenait un enfant pris dans la montée des eaux mardi à Eskdale sur Hawke’s Bay. Le corps d’un pompier volontaire a été récupéré mercredi d’un glissement de terrain qui a détruit une maison inondée près d’Auckland, selon un communiqué de la police.

Un autre pompier a été grièvement blessé par le même glissement de terrain lundi soir. Une femme a également été tuée par un glissement de terrain à Putorino et un corps a été retrouvé mardi sur un rivage à Napier, a annoncé la police.

Aide aux communautés isolées

Kiri Allan, députée de l’une des régions les plus touchées, a déclaré à 1News que la priorité était d’apporter de l’aide aux communautés isolées.

«Il y a beaucoup, beaucoup de maisons qui vont être hors service pendant longtemps. Nous nous occupons des besoins imminents de ces whanau [families] là. Des choses de base comme la literie et où ils vont dormir ce soir », a déclaré Allan.

REGARDER | La Nouvelle-Zélande commence le nettoyage : La Nouvelle-Zélande fait face à des dégâts considérables après le cyclone Gabrielle La Nouvelle-Zélande commence le nettoyage après le cyclone Gabrielle, qui a provoqué d’importantes inondations de maisons et de terres sur l’île du Nord et d’énormes pannes de courant.

La police a déclaré que 1 442 personnes avaient été signalées comme injoignables dans l’île du Nord mercredi après-midi. Le grand nombre pourrait s’expliquer par des perturbations généralisées des télécommunications et de l’électricité.

Environ 144 000 propriétés sur l’île du Nord étaient sans électricité mercredi, contre 225 000 mardi, a rapporté le New Zealand Herald. Une station météorologique de la région de Hawke’s Bay et de Napier a enregistré trois fois plus de pluie lundi soir que ce qui tombe habituellement pendant tout le mois de février, ont annoncé les autorités.

Plus de 300 personnes ont été secourues mardi dans cette même zone de baie inondée, dont 60 bloquées sur un même toit, a déclaré le ministre de la Gestion des urgences, Kieran McAnulty. Des hélicoptères aideraient à effectuer les 25 derniers sauvetages d’individus et de groupes familiaux mercredi.

“Nos services d’urgence effectuent toujours des sauvetages et des recherches terrestres dans un certain nombre d’endroits”, a déclaré McAnulty aux journalistes.

Un homme passe devant un arbre déraciné par le cyclone Gabrielle au Titirangi Golf Club mercredi à Auckland. (Fiona Goodall/Getty Images)

La sœur du roi Charles, la princesse Anne, s’est rendue mercredi au siège de la gestion des catastrophes de la Nouvelle-Zélande dans la capitale, Wellington, et a salué la réponse de la nation. Sa visite en Nouvelle-Zélande était prévue avant le passage du cyclone.

“Mes pensées vont à tous les Néo-Zélandais dont les maisons ou les moyens de subsistance ont été touchés par le cyclone Gabrielle”, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

“J’admire le courage des habitants d’Aotearoa pendant cette période alarmante et difficile”, a-t-elle poursuivi, en utilisant le nom du pays en langue maorie. “Vous devriez tous être fiers de la résilience, de la force et de l’attention que vous portez à vos communautés face à l’adversité.”

Des milliers de déplacés

Environ 9 000 personnes ont été forcées de quitter leur domicile depuis lundi, plusieurs communautés étant isolées par les inondations et les glissements de terrain, a déclaré McAnulty.

“Tout le monde sait que nous avons un long chemin devant nous alors que nous faisons face à des dommages importants aux maisons, aux entreprises, aux routes et aux ponts et à d’autres éléments fondamentaux de notre infrastructure”, a-t-il déclaré.

“Il s’agit d’une catastrophe importante et il faudra plusieurs semaines pour que les zones les plus touchées se rétablissent.”

Auckland a été submergée il y a deux semaines par une tempête record qui a également tué quatre personnes. Une urgence nationale a été déclarée mardi, permettant au gouvernement de soutenir les régions touchées et de fournir des ressources supplémentaires. Ce n’est que la troisième urgence nationale jamais déclarée.