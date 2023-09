Un enfant perdu dans les bois est retrouvé endormi en utilisant le chien de la famille comme oreiller

FAITHORN, Michigan (AP) — Une fillette de 2 ans qui s’éloignait de chez elle dans la péninsule supérieure du Michigan aux côtés de deux chiens de la famille a été retrouvée dans les bois quelques heures plus tard, dormant sur le plus petit chien comme un oreiller en fourrure, a annoncé la police d’État.

« Elle s’est allongée et a utilisé l’un des chiens comme oreiller, et l’autre chien s’est allongé juste à côté d’elle et l’a gardée en sécurité », a déclaré jeudi le lieutenant Mark Giannunzio. « C’est une histoire vraiment remarquable. »

Les soldats ont utilisé des drones et des chiens policiers lors de la recherche tandis que la police locale et des citoyens du Michigan et du Wisconsin voisin aidaient à rechercher la jeune fille dans la zone boisée isolée.

Des soldats du poste d’Iron Mountain de la police de l’État du Michigan ont été appelés dans une maison située dans la région de Faithorn, dans le comté de Menominee, vers 20 heures mercredi, après que la jeune fille se soit éloignée.

Vers minuit, un citoyen sur un VTT a trouvé la jeune fille à environ 4,8 kilomètres de son domicile, a indiqué la police d’État.

Giannunzio a déclaré que la jeune fille avait été examinée par le personnel médical et semblait en bonne santé.

Faithorn est un village non constitué en société situé juste à l’est de la frontière de l’État du Wisconsin et à environ 97 kilomètres au sud-ouest de Marquette, dans le Michigan.