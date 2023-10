« Un enfant palestinien né en Israël » partage son point de vue sur le conflit en cours et nous versons quelques larmes – Twitchy

Un jeune Palestinien né en Israël nommé Nuseir Yassin s’est rendu chez X lundi soir pour partager avec nous une partie de son histoire à la lumière des horribles actes de violence que nous avons vu perpétrés contre le peuple israélien ce week-end, et c’est vraiment très émouvant. . Nous allons simplement nous asseoir à l’arrière et le laisser parler pour lui-même.

Pensées personnelles : (pas pour tout le monde, n’hésitez pas à sauter) Pendant très longtemps, j’ai lutté avec mon identité. Un enfant palestinien né en Israël. Comme… wtf. Beaucoup de mes amis refusent encore aujourd’hui de prononcer le mot « Israël » et se disent uniquement « Palestiniens ». Mais depuis que j’avais 12 ans, cela n’avait aucun sens pour moi. J’ai donc décidé de mélanger les deux et de devenir un « Palestinien-Israélien ». Je pensais que ce terme reflétait qui j’étais. Palestinien d’abord. Israélien deuxième. Mais après les événements récents, j’ai commencé à réfléchir. Et pense. Et pense. Et puis mes pensées se sont transformées en colère. J’ai réalisé que si Israël était à nouveau « envahi » de cette manière, nous ne serions pas en sécurité. Pour un terroriste qui envahit Israël, tous les citoyens sont des cibles. Jusqu’à présent, 900 Israéliens sont morts. Plus de 40 d’entre eux sont Arabes. Tué par d’autres Arabes. Et même 2 Thaïlandais sont morts aussi. Et je ne veux pas vivre sous un gouvernement palestinien. Ce qui veut dire que je n’ai qu’un seul foyer, même si je ne suis pas juif : Israël. C’est là que vit toute ma famille. C’est là que j’ai grandi. C’est le pays que je veux voir continuer à exister pour pouvoir exister. La Palestine devrait également exister en tant qu’État indépendant. Et j’espère voir le pays prospérer et devenir moins extrême et plus prospère. J’aime la Palestine et j’ai investi en Palestine. Mais ce n’est pas chez moi. Ainsi, à partir d’aujourd’hui, je me considère comme un « Israélo-Palestinien ». Israélien d’abord. Deuxième palestinien. Parfois, il faut un choc comme celui-ci pour y voir aussi clair.

Il faut beaucoup de maturité et d’introspection pour accepter les choses comme Yassin, et c’est impressionnant de nos jours. Il n’y a pas beaucoup de cela parmi les jeunes générations. L’effusion d’amour et de soutien à son poste réchauffe également le cœur, et nous pourrions tous en profiter maintenant.

❤️🙏 – Carol Roth (@caroljsroth) 9 octobre 2023

Wow, c’est magnifique 👏👏👏👏👏 💙🤍💙🤍💙🤍

La communauté juive vous aime @nasdaily –Yossi Farro (@FarroYossi) 8 octobre 2023

Heureux de vous avoir comme frère israélien. – Yoel Israël (@YoelTIsrael) 9 octobre 2023

Israël a de la chance d’avoir des citoyens comme vous. Il est de notre devoir de défendre le caractère démocratique d’Israël et de veiller à ce qu’il soit autant votre nation que juive ! Nous avons du travail à faire, mais vos paroles sont vraiment puissantes et donnent l’exemple. — Emily Schrader – אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) 9 octobre 2023

La lecture de toutes les réponses que Nuseir a reçues a certainement fait monter les larmes aux yeux de cet écrivain. Cela nous aide à restaurer notre foi en l’humanité dans une période aussi sombre. L’histoire s’écrit sous nos yeux et il est important que nous y prêtions attention et en prenions note, mais nous ne pouvons pas non plus oublier les humains bien réels que cela affecte personnellement.

C’est ce que les gens ont tendance à oublier. Toutes les personnes tuées samedi en Israël par les animaux n’étaient pas juives. De nombreux Arabes ont élu domicile en Israël. La vermine qui s’en prenait aux civils ne faisait pas de distinction entre les Arabes et les Juifs, mais les tuait plutôt sans discernement. https://t.co/FJnxMyvs2n – Quintus Septimius Florens Tertullianus (@mwilliams433) 9 octobre 2023

Nous n’aurions pas pu le dire mieux.

Votre compassion brille de mille feux. – Eben Brown (FOX) 🇺🇸 (@FoxEbenBrown) 8 octobre 2023

Si seulement plus de gens avaient ce genre de compassion, le monde serait très différent.

