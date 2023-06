Un enfant palestinien grièvement blessé en Cisjordanie, l’armée israélienne affirme que le tir n’est pas intentionnel

JERUSALEM (AP) – Un garçon palestinien de 3 ans était dans un état critique dans un hôpital israélien vendredi matin après avoir été abattu par des tirs israéliens en Cisjordanie occupée. L’armée a ouvert une enquête sur ce qu’elle a qualifié de tir involontaire.

Dans un communiqué, l’armée a déclaré que des hommes armés avaient ouvert le feu jeudi soir en direction de l’implantation cisjordanienne de Neve Tzuf. Il a indiqué que des soldats à un poste de garde ont riposté.

Quelques instants plus tard, les médecins israéliens ont reçu des informations selon lesquelles un Palestinien et l’enfant avaient été grièvement blessés. L’homme a été transporté d’urgence dans un hôpital palestinien, tandis que l’enfant, après avoir été réanimé par des médecins israéliens, a été transporté par avion à l’hôpital israélien de Sheba. L’hôpital a déclaré que le garçon était dans un état critique.

Haitham Aal-Tamimi, le père, a déclaré qu’il venait d’attacher son fils dans la voiture et qu’il se rendait chez un oncle vivant à proximité lorsque la balle a frappé.

« La voiture a été touchée par des coups de feu et j’ai essayé de l’arrêter. J’ai ressenti une douleur à l’épaule et quand j’ai regardé mon fils, j’ai découvert qu’il avait reçu une balle dans la tête et qu’il était tombé de son siège d’auto, en saignant », a-t-il déclaré à l’Associated Press.

L’armée a publié une vidéo granuleuse montrant ce qu’elle disait être les hommes armés tirant vers la colonie et a déclaré qu’elle les recherchait.

Mais il a déclaré que l’incident était en cours d’examen, déclarant « qu’il regrette les dommages causés aux non-combattants » et qu’il fait « tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher de tels incidents ».

La fusillade est la dernière effusion de sang d’une flambée de violence qui dure depuis plus d’un an en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est. Ces combats ont repris depuis que le nouveau gouvernement israélien d’extrême droite a pris ses fonctions fin décembre.

Près de 120 Palestiniens ont été tués dans les deux régions cette année, dont près de la moitié étaient membres de groupes militants armés, selon un décompte de l’Associated Press. L’armée affirme que le nombre de militants est beaucoup plus élevé. Mais des jeunes lanceurs de pierres et des personnes non impliquées dans la violence ont également été tués.

Pendant ce temps, les attaques palestiniennes visant les Israéliens dans ces zones ont tué au moins 21 personnes.

Israël a capturé la Cisjordanie et Jérusalem-Est, ainsi que la bande de Gaza, lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967. Les Palestiniens recherchent ces territoires pour un futur État.

Quelque 700 000 Israéliens vivent désormais dans des colonies en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. La plupart de la communauté internationale considère ces colonies comme illégales ou comme des obstacles à la paix.

