Un enfant palestinien assassiné à cause de fausses informations, selon des responsables

Un homme accusé du meurtre d’un garçon palestinien de 6 ans et des blessures graves de sa mère samedi dans l’Illinois était motivé par la désinformation entourant la guerre entre Israël et le Hamas, selon des responsables.

Joseph Czuba, un propriétaire du canton de Plainfield, dans l’Illinois, se serait plongé dans une violente frénésie à l’égard de ses locataires musulmans après écouter une radio conservatrice, selon les procureurs de la République. Czuba était inquiet des rumeurs sur un complot imaginaire du Hamas qui se sont répandues pour la première fois sur les réseaux sociaux, a déclaré le procureur adjoint de l’État, Michael Fitzgerald, lors d’une audience au tribunal lundi, selon Actualités ABC.

Czuba « s’est déclaré préoccupé par la journée nationale du Jihad qui était censée avoir lieu vendredi », a déclaré Fitzgerald.

L’homme de 71 ans serait entré dans la maison familiale en brandissant un couteau et en criant « Vous, musulmans, devez mourir ». Il a attaqué la mère du garçon, identifiée comme étant Hanaan Shahin, qui s’est enfermée dans une salle de bain et a composé le 911, selon certaines informations. Le bureau du shérif du comté de Will a déclaré que Czuba s’en était ensuite pris à son fils, identifié comme étant Wadea Al-Fayoume, qu’il aurait poignardé à mort.

Les rapports suggèrent que Czuba entretenait auparavant une relation amicale avec la famille et avait même construit à Wadea une cabane dans les arbres sur la propriété. Mais les sentiments de Czuba se seraient transformés en illusion paranoïaque face aux théories du complot sur un complot fabriqué par le Hamas pour lancer des attaques terroristes le vendredi 13 octobre. L’épouse de Czuba aurait déclaré aux autorités que ses convictions concernant les attaques persistaient même après que vendredi se soit déroulé sans incident. Elle a déclaré que son mari pensait que Shahin « allait appeler des amis palestiniens pour qu’ils viennent leur faire du mal », selon le journal. Chicago Sun-Times. L’attaque a eu lieu le lendemain.

L’incident a déclenché attention nationale, y compris les réponses des responsables fédéraux. Le président Biden a déclaré qu’il était « écoeuré » d’apprendre le meurtre dans un déclaration Dimanche. « La famille musulmane palestinienne de l’enfant est venue en Amérique à la recherche de ce que nous recherchons tous : un refuge pour vivre, apprendre et prier en paix », a déclaré Biden. Le ministère de la Justice enquête sur cet incident, considéré comme un crime de haine.

Au cours de la semaine dernière, des informations erronées sur la prétendue « journée mondiale du jihad » ont tourbillonné sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, ainsi que sur les chaînes Telegram et d’autres plateformes. CÂBLÉ rapporte que la rumeur découle des propos de Khaled Meshaal, le fondateur et ancien dirigeant du Hamas. Meshaal envoyé Reuters une déclaration enregistrée mercredi, appelant à des manifestations dans tout le monde arabe le 13 octobre en soutien aux Palestiniens, ajoutant : « À tous les érudits qui enseignent le jihad… à tous ceux qui enseignent et apprennent, c’est le moment de postuler. [of theories].»

Meshaal a spécifiquement appelé à des manifestations dans « les mondes arabe et islamique », mais presque immédiatement, une erreur de traduction suggérant que Meshaal avait ordonné une « journée de rage » et une « journée mondiale » ou « journée internationale du Jihad » s’est répandue sur Internet.

La conversation s’est rapidement tournée vers les appels de l’extrême droite à la violence contre les musulmans. La rumeur de la journée mondiale du jihad a été répétée par des conservateurs et des extrémistes influents, notamment la représentante Marjorie Taylor-Greene et Rogan O’Handley, un avocat devenu influenceur d’extrême droite qui s’appelle DC Draino sur X. Charlie Kirk a fait écho à la désinformation sur Instagram, où il a posté « Jour du Jihad ? Armez-vous », quelques jours avant le meurtre dans l’Illinois.

Le paysage des médias sociaux de plus en plus insulaire fait qu’il est difficile pour les chercheurs et les régulateurs de comprendre exactement ce qui se passe sur Internet en temps réel. Pourtant, le conflit Israël-Hamas est décrit comme un tournant pour désinformation.

Collectivement, les principales plateformes de médias sociaux affirment avoir supprimé des centaines de milliers de publications pour avoir enfreint les règles relatives à la désinformation et aux représentations de violence. Les régulateurs de l’UE ont envoyé des lettres à X, TikTok, Meta et Google exiger des détails sur les efforts des entreprises pour endiguer le flot de désinformation sur la guerre. Pendant ce temps, les utilisateurs de Facebook et Instagram ont accusé Meta de suppression des messages pro-palestiniens. La société a déclaré avoir corrigé un « bug » pour corriger le problème.

Czuba est détenu sans caution pour des accusations de meurtre, de voies de fait graves et de crimes haineux.

« En tant qu’Américains, nous devons nous unir et rejeter l’islamophobie et toutes les formes de sectarisme et de haine », peut-on lire dans la déclaration de Biden. « J’ai dit à plusieurs reprises que je ne resterai pas silencieux face à la haine. Nous devons être sans équivoque. Il n’y a pas de place en Amérique pour la haine contre qui que ce soit. »