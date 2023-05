Un enfant mort et 23 disparus après l’attaque d’un canoë par un hippopotame au Malawi

Commentez cette histoire Commentaire

Un enfant d’un an a été tué et 23 personnes portées disparues après qu’un hippopotame a chargé et chaviré un canoë dans le sud du Malawi, a indiqué la police. Trente-sept personnes traversaient la rivière Shire vers le Mozambique voisin lorsque l’animal a heurté leur bateau lundi, selon l’Associated Press. Une porte-parole de la police du district de Nsanje, Agnes Zalakoma, a déclaré à l’AP que l’on craignait que les personnes disparues ne soient mortes car plus de 24 heures s’étaient écoulées.

L’incident a attiré une attention renouvelée sur les risques de rencontres entre l’homme et l’hippopotame. Alors que les hippopotames sont souvent adorés et considérés comme une attraction vedette dans certains zoos, ils ont également été décrits comme l’un des mammifères les plus meurtriers au monde, capable de casser un canoë en deux avec ses mâchoires, selon le National Geographic.

« Les hippopotames ne tuent pas plus de personnes en Afrique que d’autres grands animaux, mais le traumatisme de morsure et de piétinement des attaques d’hippopotames peut entraîner de graves blessures humaines et/ou la mort. De nombreuses attaques se produisent là où les gens tombent simplement sur des hippopotames la nuit (lorsque les hippopotames quittent l’eau pour brouter) », a déclaré Lochran Traill, maître de conférences à l’Université de Leeds en Grande-Bretagne, dans des commentaires par courrier électronique mercredi.

« Là où les gens cultivent et pêchent près des rivières ou des lacs, et où les hippopotames vivent dans ces rivières, alors des conflits se produiront », a déclaré Traill, ajoutant que de nombreux décès humains semblent être liés à la noyade.

Un hippopotame a partiellement avalé un bambin. Le garçon a survécu.

Bien qu’ils soient végétariens, les hippopotames peuvent mesurer jusqu’à 14 pieds de long et peser jusqu’à quatre tonnes. Ils sont connus pour attaquer des personnes dans leur habitat en Afrique subsaharienne, des pêcheurs au Sénégal et un enfant en bas âge en Ouganda, aux habitants et aux touristes au Kenya.

Ils ont même causé des problèmes jusqu’en Colombie, après que le chef de file de la drogue, Pablo Escobar, ait introduit clandestinement quatre des animaux dans son domaine dans les années 1980, laissant les autorités du pays lutter pour contrôler la plus grande espèce envahissante du monde.

Le ministre de l’Eau et de l’Assainissement du Malawi, Abida Mia, s’est rendu mardi dans la zone du canot chaviré. Mia a déclaré que les habitants lui avaient dit que les hippopotames causaient souvent des problèmes et qu’ils souhaitaient que les autorités déplacent certains des animaux, selon l’AP.

Alors pourquoi un hippopotame pourrait-il charger un bateau – et que pouvez-vous faire pour rester en sécurité si vous êtes sur le territoire d’un hippopotame ?

Hannah Lacy, doctorante à l’Université de Leeds qui étudie l’écologie spatiale de l’animal, a déclaré que les hippopotames mâles sont « extrêmement territoriaux dans l’eau » et que « les bateaux peuvent provoquer l’attaque des hippopotames car ils seront considérés comme une menace ».

Invasion des hippopotames : la Colombie manque de temps pour s’attaquer à l’héritage le plus fou de Pablo Escobar

Si vous êtes sur le territoire d’un hippopotame, le conseil est de ne jamais vous mettre entre l’animal et l’eau, car les hippopotames voient l’eau profonde comme un refuge et n’aiment pas voir quelque chose entre eux et la sécurité.

Cela vaut également la peine de faire beaucoup de bruit si vous voyagez en bateau, par exemple en frappant les avirons ou les pagaies contre le côté du bateau, pour donner à l’hippopotame suffisamment de temps pour s’écarter. Les mères hippopotames seront particulièrement protectrices de leurs petits.

Il existe des mesures simples que les personnes partageant un environnement avec des hippopotames peuvent prendre, comme placer des barrières ou des tranchées autour des cultures ou laisser des zones désignées à l’usage des animaux, a déclaré Traill, mais il a averti que le conflit entre les humains et les hippopotames « ne se terminera pas bientôt ». ”