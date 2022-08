Un enfant meurt d’une infection présumée à l’amibe mangeuse de cerveau après avoir nagé dans la rivière Nebraska, selon des responsables | Nouvelles américaines

Un enfant est probablement mort d’une infection rare causée par une amibe mangeuse de cerveau après avoir nagé dans une rivière, ont déclaré des responsables de la santé aux États-Unis.

L’enfant, qui n’a pas été nommé par les autorités, est allé nager dans la rivière Elkhorn, dans l’est du Nebraska, le 8 août et a développé des symptômes environ cinq jours plus tard.

L’enfant a été hospitalisé dans les 48 heures suivant l’apparition des symptômes et est décédé 10 jours plus tard, selon le département de la santé du comté de Douglas.

Les responsables de la santé ont déclaré jeudi lors d’une conférence de presse que les médecins pensaient que l’enfant était décédé d’une méningo-encéphalite amibienne primaire, une infection généralement mortelle causée par la naegleria fowleri – souvent appelée amibe mangeuse de cerveau.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) effectuent des tests pour confirmer la cause de l’infection, a déclaré le Dr Lindsay Huse, directeur du département de la santé du comté de Douglas.

S’il est confirmé, ce serait le premier décès de naegleria fowleri dans l’histoire du Nebraska, a déclaré le ministère de la Santé et des Services sociaux de l’État.

“Nous ne pouvons qu’imaginer la dévastation que la famille doit ressentir, et nos plus sincères condoléances les accompagnent”, a déclaré le Dr Huse dans un communiqué.

“Nous pouvons honorer la mémoire de l’enfant en nous renseignant sur le risque, puis en prenant des mesures pour prévenir l’infection.”

Naegleria fowleri est un organisme unicellulaire qui vit dans le sol et l’eau douce chaude, comme les lacs, les rivières et les sources chaudes.

Elle est communément appelée amibe mangeuse de cerveau car elle peut provoquer une infection cérébrale lorsque l’eau contenant l’amibe monte par le nez.

Les infections sont extrêmement rares, mais ceux qui sont infectés meurent généralement, selon le CDC.

Il y a eu 154 infections primaires de méningo-encéphalite amibienne aux États-Unis au cours des près de six décennies de 1962 à 2021, et seules quatre personnes ont survécu.

L’amibe a été de plus en plus trouvée dans les États du nord ces dernières années à mesure que la température de l’air et de l’eau augmente.

Le Dr Huse a recommandé aux gens de porter des bouchons nasaux lorsqu’ils nagent dans de l’eau chaude et fraîche.

“Pour le moment, nous exhortons simplement le public à être conscient et à prendre des précautions lorsqu’il est exposé à des sources d’eau douce et chaude”, a-t-elle déclaré.

Une personne ne peut pas contracter l’infection en avalant de l’eau.

Un résident du Missouri est décédé en juillet après avoir probablement ingéré l’amibe dans un lac du sud-ouest de l’Iowa.