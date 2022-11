Un enfant malade soigné après l’arrivée d’un bus de migrants à Philadelphie

PHILADELPHIE (AP) – Un bus transportant 28 migrants du Texas est arrivé à Philadelphie mercredi, dont une fillette de 10 ans souffrant de déshydratation et d’une forte fièvre qui a été emmenée à l’hôpital pour y être soignée.

Les avocats qui les ont accueillis à leur arrivée avant l’aube ont déclaré que les familles et les individus venaient de Colombie, de République dominicaine et de Cuba. La ville et plusieurs groupes à but non lucratif étaient prêts à fournir de la nourriture, des logements temporaires et d’autres services.

« En général, les gens se sentent soulagés. Nous voulons qu’ils sachent qu’ils ont une maison ici », a déclaré Helen Gym, membre du conseil municipal de Philadelphie, qui a accompagné plusieurs des migrants dans un deuxième bus les emmenant sur un site où leurs besoins pourraient être évalués.

« Il y a un enfant de 10 ans qui est complètement déshydraté. C’est l’un des aspects les plus inhumains qu’ils placeraient un enfant déshydraté avec de la fièvre maintenant, une très forte fièvre (dans le bus) », a déclaré Gym. “C’est une situation terrible.”

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a annoncé mardi que Philadelphie serait la prochaine destination des migrants que l’État transporte par milliers de la frontière américano-mexicaine vers des localités dirigées par les démocrates, mettant un nouveau bus sur la route une semaine après que le républicain a facilement gagné. réélection.

Les défenseurs qui ont accueilli le groupe, qui comprenait 21 adultes, ont déclaré que la durée du trajet en bus n’était pas claire, mais l’un d’eux a déclaré que cela prendrait généralement environ 40 heures.

“L’important est qu’ils soient arrivés à Philadelphie et qu’ils aient été reçus à bras ouverts”, a déclaré Emilio Buitrago de l’association Casa de Venezuela.

« Les enfants ont peur, ils sont épuisés, ils sont fatigués », dit-il. «Ils vont aller dans un endroit… où ils vont avoir des lits confortables et chauds avec une couverture et de la nourriture chaude. À partir de là, nous allons travailler sur la relocalisation.

Certaines des familles espèrent s’unir avec des parents ou des amis dans d’autres endroits, a déclaré Gym.

D’autres bus ont soudainement fait leur apparition ces derniers mois à New York, Washington, DC et Chicago.

Le Texas a transporté plus de 13 000 migrants vers ces villes depuis avril. Abbott a envoyé les bus dans les villes dirigées par les démocrates afin de maximiser l’exposition sur ce qu’il dit être l’inaction de l’administration Biden face au nombre élevé de migrants traversant la frontière sud.

Les critiques ont fait signe de quitter les bus comme un coup politique, mais les électeurs ont récompensé Abbott la semaine dernière avec un troisième mandat record en tant que gouverneur du Texas dans sa course contre le démocrate Beto O’Rourke. Abbott a fait d’une série de mesures radicales en matière d’immigration la pièce maîtresse de sa campagne.

Près de 6 électeurs sur 10 étaient favorables à la décision d’Abbott d’envoyer des migrants dans les villes du nord, selon AP VoteCast, une vaste enquête auprès de près de 3 400 électeurs.

Dans un communiqué annonçant les trajets en bus vers Philadelphie, le bureau d’Abbott a déclaré que le maire de Philadelphie, Jim Kenney, “a longtemps célébré et s’est battu pour le statut de ville sanctuaire, faisant de la ville un ajout idéal à la liste des lieux de dépôt du Texas”.

Dans un communiqué, Kenney a déclaré: “Il est vraiment dégoûtant d’entendre aujourd’hui que le gouverneur Abbott et son administration continuent de mettre en œuvre leur politique délibérément cruelle en utilisant des familles d’immigrants – y compris des femmes et des enfants – comme des pions pour faire avancer sans vergogne son programme politique déformé.”

Kenney a déclaré que la ville avait travaillé avec plus d’une douzaine d’organisations locales pour fournir aux migrants un espace d’hébergement, un dépistage médical d’urgence, de la nourriture, de l’eau, une interprétation linguistique et plus encore. Certains se rendront probablement dans d’autres États.

L’Arizona et la Floride ont également envoyé des migrants dans les villes du nord des États-Unis.

Maryclaire Dale, Associated Press