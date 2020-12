Pendant la période des fêtes de Noël, le Père Noël continue de rester extrêmement pertinent. Le Père Noël a été popularisé comme le personnage qui vient porter des cadeaux. Donc, ce fut un choc grossier pour Michael DeCarlo, 4 ans, lorsque le Père Noël a refusé de lui donner le cadeau de Noël de cette année – un pistolet jouet.

Une vidéo du incident entier, qui s’est passé au centre commercial Harlem Irving Plaza de l’Illinois, a fait surface sur Internet.

Nous pouvons voir le garçon demander au Père Noël une arme à feu, ce à quoi le Père Noël répond: « Non, pas d’armes. » Lorsque la mère essaie d’expliquer qu’il veut un pistolet jouet, on entend à nouveau le Père Noël dire: « Non, pas même un pistolet Nerf. »

En entendant cela, l’enfant fond en larmes. On peut voir sa mère en train de consoler l’enfant. Dans un message Facebook, Sabella DeCarlo, la mère de Michael a déclaré que son fils était ravi de rencontrer le Père Noël. le rapport cite Sabella, qui a déclaré sur les réseaux sociaux: «C’était censé être magique, mais au lieu de cela, j’ai dû regarder mon gentil petit garçon se battre contre ses larmes parce que le Père Noël lui avait dit non à cause de ses propres convictions personnelles.»

La mère a dit qu’il devait réfléchir vite et expliquer à Michael que la personne déguisée en Père Noël était en fait un assistant et pas un vrai gars. Selon Sabella, renverser le Père Noël aurait aggravé les choses. «Je voulais juste consoler mon bébé et le sortir de là.

De nombreux utilisateurs de Facebook étaient furieux après avoir vu la vidéo du « Père Noël réveillé » avec le garçon. Rebecca Piunti, un commentateur a dit: «Omg, votre pauvre gentil garçon. Déchirant. » Un autre utilisateur a appelé le Père Noël dans la vidéo un « douchebag complet ». «Que diriez-vous d’un Père Noël de bon sens! Goof! » il a dit.

Cependant, après cet incident, le Père Noël a démissionné et le centre commercial Harlem Irving Plaza a déclaré qu’il avait le cœur brisé et écrasé. Pour tenter de rectifier la situation et de remonter le moral de l’enfant, le centre commercial a envoyé un Père Noël avec un gros pistolet nerf chez Michael, a rapporté The Sun.

La mère de Michael, Sabella, a organisé un don de nerf et de jouets après l’incident, étant donné que de nombreux enfants ont besoin des jouets ce Noël. Elle a dit: «Nous essayons de transformer cet incident malheureux en quelque chose de positif et de répandre la joie auprès des enfants qui en ont vraiment besoin!»