Un enfant grincheux lance une crise de colère pour ne pas avoir de hamburger, une vidéo hilarante devient virale

Les enfants ont créé un buzz sur les réseaux sociaux et nous avons des incidents sans fin. L’année dernière, un garçon nommé Anushrut est devenu une sensation du jour au lendemain. Le père d’Anushrut a partagé une vidéo de son petit criant après le coiffeur. Le petit gamin grincheux, même quand il était en colère, avait l’air extrêmement adorable. Maintenant, un clip d’un autre garçon grincheux a fait surface en ligne. Dans la vidéo, le petit est en train de faire des crises de colère car il ne peut pas manger de hamburger.

Le gamin se fâche contre une femme qui est hors caméra. La petite se fâche parce que la femme taquine l’enfant tout en dégustant son hamburger. La plaisanterie mignonne entre les deux vous laissera dans le grand écart.

Tout d’abord, le petit garçon dit : « Mere se baat nhi karo (Ne me parle pas). À cela, la femme derrière la caméra a dit d’un ton moqueur : « Bhai toh chodho nah tum nahi khao na burger mai he kha lungi sirf. Tum dekh lena mereko sirf (Laissez vous ne mangez pas le hamburger, je ne le mangerai que). Frustré de ne pas pouvoir avoir de hamburger, le gamin répond : « Mai burger bhi nhi dekhunga, sahi hai ? (Je ne verrai pas le burger aussi, c’est bien). N’ayant obtenu aucune réponse de la femme, il a poursuivi son dialogue avec un regard irrité. Il a dit, « Mai nahi khaunga, sahi hai ? Tum apna burger jaldi se kha lena mai nahi khaunga, sahi hai ? (Je ne mangerai pas, ça va. Tu manges ton burger rapidement je ne le mangerai pas, ça va ?)

La femme a ajouté que la raison pour laquelle elle a pu commander un hamburger était qu’elle avait de l’argent, mais pas lui. En colère et irrité, le gamin a demandé à la femme de ne passer aucune commande pour lui et a tourné la tête. La femme a demandé au petit de demander de l’argent à son père. A présent, le garçon avait atteint son point de saturation. Frustré par le déroulement de l’événement, il a demandé à la femme de ne pas lui parler ni de passer sa commande. Il déclare en outre, de manière irritante, qu’il ne mangera rien et qu’il restera affamé.

Après avoir exprimé sa colère, il sort de la pièce tandis que la femme rit en arrière-plan.

En un rien de temps, le clip du gamin grincheux est devenu viral sur les réseaux sociaux. Les gens étendent leur soutien au petit qui n’est pas en mesure d’obtenir un hamburger.

Pauvre petit gars pourquoi personne ne peut-il lui obtenir un https://t.co/nIAYOJzmBd Quelqu’un pourrait-il être si dur..taquiner un garçon mignon pour un simple hamburger., alors qu’il devrait devenir le « modèle potentiel » pour n’importe quel point de vente de hamburgers. Je vous dis – Uma, Jai Hind (@ Uma47427038) 22 juillet 2021

Donnez-lui tous les hamburgers s’il vous plaît – Jen Carter ️‍ (@sam_carter_30) 21 juillet 2021

Bhai Tu mujhe se lale Burger bhoka mois Rahena swtttt ho an ap — Ajmal Ahmed (@AjmalAh17624984) 22 juillet 2021

Pls Yar itne pyare bache ko ek burger k liye mat tarsaao — Deepak Chauhan (@DeepakC45582938) 23 juillet 2021

L’un des utilisateurs a demandé à la fois à Swiggy et à Zomato d’envoyer un hamburger à l’enfant et il paierait pour cela.

La vidéo n’est-elle pas tout simplement adorable ? Que pensez-vous de cet enfant grincheux ?

