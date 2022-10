Un enfant gribouille sur une voiture blanche avec du rouge à lèvres, Internet aime sa créativité

Pendant leurs années de croissance, les enfants ont tendance à être plus créatifs. Alors qu’ils continuent à expérimenter de nouvelles choses, leur curiosité culmine, rendant une imagination active. Contrairement aux adultes, qui sont toujours occupés à maintenir un équilibre travail-vie personnelle, les enfants ont suffisamment de temps pour laisser vagabonder leurs pensées et explorer leurs passe-temps. Certains aiment peindre, d’autres aiment faire du sport. Vous pouvez souvent voir des tout-petits gribouiller sur les murs et les sols malgré les réprimandes. Ce n’est rien d’autre qu’une façon pour un enfant d’exprimer sa créativité.

Cette vidéo particulière, qui montre un petit enfant dessinant son chef-d’œuvre enfantin sur une voiture, prouve que l’imagination d’un enfant est toujours en marche. Une femme nommée Morissa Schwartz a partagé cette adorable vidéo sur la plateforme de micro-blogging qui est devenue virale en un rien de temps. “Il sera propriétaire d’un atelier de carrosserie un jour”, a lu le tweet.

Il sera propriétaire d’un atelier de carrosserie un jour pic.twitter.com/Jhx6qOxY95 — Morissa Schwartz (Dr Rissy) (@MorissaSchwartz) 20 octobre 2022

Le visuel désormais viral révèle un tout-petit portant un drôle de costume d’animal gribouillant sur une voiture blanche apparemment chère. Au grand cauchemar du propriétaire de la voiture, le véhicule est presque entièrement enduit du dessin de l’enfant. Il y a des lignes rouges de différentes formes et tailles gravées sur la voiture, pas avec de la peinture ou des crayons, mais avec un tas de rouge à lèvres rouge. Après avoir terminé sa démonstration artistique, le gamin court vers son scooter jouet et s’enfuit de la scène.

La vidéo a attiré l’attention des utilisateurs de médias sociaux qui ont fait un tour de rire après avoir regardé le tour espiègle de l’enfant. “En réfléchissant aux méfaits de l’enfant, il développera un excellent produit et réussira dans son avenir”, a noté un utilisateur. “Rendre les choses plus jolies.. très bien fait”, a commenté une deuxième personne. “Trop drôle”, a noté un troisième utilisateur.

En réfléchissant aux méfaits des enfants, il développera un excellent produit et réussira son avenir. pic.twitter.com/7HHgsxkctC – Kitty_luXuriA_iRa_hErETic (@sugar_candybar) 20 octobre 2022

rendre les choses plus jolies.. très bien fait. — Het DBB (@HetDBB) 20 octobre 2022

trop drôle – JohnDavid Bethel (@JDBethel1971Fl) 20 octobre 2022

Jusqu’à présent, la vidéo a reçu plus de 93 000 vues avec 342 likes et plus. Auriez-vous grondé le gamin ou ri de ses pitreries coquines ?

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici