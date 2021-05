Un enfant fait une découverte horrible en tant que serpent venimeux vu furtivement derrière un ensemble de jouets qui envoie maman fuir

Un ENFANT a repéré quelque chose d’inhabituel caché derrière leur ensemble de cuisine jouet qui a envoyé sa mère fuir dans la peur.

Emma Chong a été alertée par son fils Chase, 7 ans, qui a repéré une queue sous leur ensemble – pour trouver un whipsnake venimeux à face jaune.

Emma Chong a été horrifiée de trouver l'invité indésirable qui se cache derrière l'ensemble de cuisine jouet de son fils Chase

Le jeune jouait parmi ses jouets dans la maison familiale du Queensland, en Australie, quand Emma a fait cette découverte choquante.

Dans une vidéo téléchargée sur TikTok, on peut voir la jeune maman bouger lentement la cuisine modèle pour enquêter sur les préoccupations de son fils, avant qu’elle ne puisse être entendue crier: « Sortez, il y a un serpent! Il y a un serpent! »

On peut également entendre Little Chase faire écho à une réaction similaire au reptile qui se cache derrière son ensemble de jouets, alors que sa mère pétrifiée le conduit rapidement à l’extérieur.

Le whipsnake à face jaune peut être vu sur le clip se tenant près des plinthes et se fond presque dans le tapis marron.

Bien qu’ils ne soient pas considérés comme une espèce agressive, on dit que leur morsure inflige une «douleur extrême» à ses victimes.

Le reptile s'est presque mélangé au tapis marron d'Emma

Emma a courageusement capturé le serpent à tête jaune et l'a relâché dans la nature

Mais la courageuse Emma s’avança vers l’assiette – capturant soigneusement le reptile, qu’elle surnommait de manière ludique « Mr Snek », et le relâchant dans la nature.

Le TikTok ébouriffant a été vu plus de 57000 fois depuis son téléchargement plus tôt cette semaine, les utilisateurs applaudissant les instincts rapides d’Emma et Chase.

« Je suis content qu’ils vous aient eu au lieu de l’ignorer parce que qui sait ce qui a pu arriver », a commenté un utilisateur.

L'espèce n'est pas considérée comme agressive, mais elle contient une morsure puissante qui causerait une douleur extrême

« Merci d’avoir libéré M. Snek! » dit un autre.

« Ugh. Moi étant le Paddy que je suis, je pensais à la souris. Non non non je vais rester dans la terre sans serpents merci », a déclaré l’un d’eux.

Un autre a sonné en disant qu’ils auraient eu une « crise cardiaque » s’ils avaient repéré un serpent dans leur maison.

WHIPSNAKE À FACE JAUNE Les whipsnakes à face jaune sont une espèce commune que l’on trouve dans la majeure partie de l’Australie. Ils peuvent souvent être confondus avec le serpent brun de l’Est – qui est considéré comme le serpent le plus dangereux de Down Under, car son venin peut provoquer une paralysie progressive et empêcher le sang de coaguler. Les whipsnakes à face jaune sont un prédateur beaucoup plus miséricordieux en comparaison – avec un venin doux qui n’est pas considéré comme dangereux. Cependant, on dit qu’une morsure est extrêmement douloureuse et provoque beaucoup de gonflement. Cette espèce peut atteindre 1 mètre de longueur, mais atteindre en moyenne environ 80 cm. Les mâles ont tendance à être plus gros que les femelles. Ils se trouvent généralement dans un large éventail d’habitats – à l’exception des marais et des forêts tropicales – mais restent principalement dans des zones ouvertes sèches et se dirigent parfois vers les banlieues. Le whipsnake à face jaune se déplace rapidement et peut attraper des proies rapides telles que des lézards, des scinques, des geckos, des grenouilles – et leurs œufs. Ils pondent des couvées de 5 à 20 œufs au début de l’été dans le sol profond ou les crevasses rocheuses.

Il semble que ce ne soit pas le premier affrontement d’Emma avec un intrus glissant, car elle avait posté un Tik Tok juste deux jours plus tôt montrant un énorme python caché parmi les poutres au-dessus de sa salle de bain.

Elle a légendé avec humour le message: «Aller aux toilettes en Australie».

Le whipsnake mince et furtif à face jaune est commun dans la majeure partie de l’Australie et tire son nom de la nuance jaunâtre de son visage et de sa queue en forme de fouet.

Ils peuvent atteindre 1 mètre de long et grignoter principalement de petits lézards, des grenouilles et des œufs – il n’est donc pas clair ce que celui-ci espérait trouver dans la cuisine de Chase.

Ils sont considérés comme plus dangereux pour les enfants s’ils sont mordus – la réflexion rapide d’Emma s’est donc avérée correcte.