Un enfant est mort après avoir été heurté par le train GO à Mississauga

Un enfant de quatre ans est décédé après avoir été heurté par un train GO à Mississauga, en Ontario. Mardi soir.

Mississauga Fire a confirmé dans un tweet qu’un enfant avait été heurté par un train GO dans le secteur de Dundas Street et Cawthra Road. L’appel est arrivé vers 19h40

Le service d’incendie a déclaré que les ambulanciers paramédicaux et la police intervenaient également sur les lieux.

Peu avant 21 h, la police de Peel a confirmé que l’enfant avait été déclaré mort sur les lieux.

Un témoin a déclaré au CP24 que lui et quelques collègues se tenaient à l’extérieur de leur atelier de réparation à proximité lorsqu’ils ont entendu le klaxon du train retentir bruyamment.

“Nous avons entendu le train klaxonner de manière excessive, alors nous nous sommes regardés et nous avons dit qu’il se passait quelque chose”, a-t-il déclaré. « Et quelques minutes après, nous avons entendu un impact. Nous savions que le train avait heurté quelque chose, puis nous nous sommes rendus compte que, évidemment, après coup, il avait heurté un petit enfant.

On ne sait pas encore comment l’enfant s’est retrouvé sur la trajectoire du train.

«Nos pensées vont à la famille et aux proches et bien sûr à notre équipe de train et à nos passagers. Cela a eu un impact profond sur toutes les personnes impliquées ce soir », a déclaré le porte-parole de Metrolinx, James Wattie, à CP24.

Il a déclaré qu’environ 300 passagers se trouvaient à bord du train lorsque l’enfant a été heurté.

“Nous fournissons des conseillers en deuil à notre équipe et à notre personnel enquêtant sur les lieux”, a déclaré Wattie. “Nous comprenons également que l’incident a été très bouleversant pour les clients à bord. Nous les encourageons à chercher dans la communauté tout soutien en santé mentale dont ils devraient avoir besoin.

Il a déclaré que le train resterait sur les lieux jusqu’à ce que les enquêteurs de la police de Peel soient évacués.

Des autobus GO sont amenés pour transporter les passagers jusqu’à leurs arrêts.

La police de Peel a fourni peu de détails sur l’incident mardi soir et n’a pas pu confirmer si l’enfant était avec des membres de sa famille lorsqu’il a été frappé.

“ABSOLUMENT DÉVASTÉ”

La police n’a pas encore révélé l’âge de l’enfant, mais la mairesse de Mississauga, Bonnie Crombie, a décrit l’enfant dans un tweet comme un enfant de quatre ans.

“Absolument dévasté d’apprendre la mort d’un jeune enfant de quatre ans qui a été tragiquement heurté par un train ce soir”, a écrit Crombie. “La perte d’un enfant n’est rien de moins qu’une tragédie et mon cœur va à sa famille et à ses proches alors qu’ils pleurent cette perte indescriptible et incommensurable.”

Des voisins de la région ont déclaré au CP24 qu’ils s’inquiétaient depuis un certain temps de l’absence d’une barrière appropriée autour des voies ferrées.

“Je n’arrive pas à y croire”, a déclaré un homme qui habite à proximité et qui n’a pas voulu être identifié.

Il a dit à un moment donné qu’il avait envisagé de lancer une pétition pour que la ville érige une barrière car il voit régulièrement de nombreux piétons dangereusement proches des voies.

“S’il vous plaît, faites quelque chose à ce sujet. Nous ne voulons pas qu’un autre enfant perde la vie », a-t-il déclaré.