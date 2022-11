Un enfant enseigne à un chat comment dessiner, la réaction d’un ami à quatre pattes est trop mignonne pour être manquée

Le lien partagé par les enfants avec leurs animaux de compagnie est précieux. Et cette vidéo de l’interaction mignonne d’une petite fille avec son chat de compagnie en est la preuve. La vidéo publiée sur Twitter montre la fille enseignant à son chat comment colorier et c’est trop mignon pour être manqué. Le clip montre la fille tenant la patte du chat dans sa main tout en coloriant un croquis. Le chat inconscient mais patient, quant à lui, joue le jeu et regarde attentivement le dessin pendant qu’ils le colorient ensemble. Le chat a fait exactement ce que son propriétaire lui a demandé sans faire d’histoires. « Pourquoi, pourquoi maman ? – chat avec une émoticône qui rit », lit-on dans la légende postée avec la vidéo.

Regardez l’adorable vidéo ici :

« Pourquoi, pourquoi maman ? » – chat 😂 pic.twitter.com/qIBLOtaPNW — Buitengebieden (@buitengebieden) 1 novembre 2022

La vidéo, depuis sa mise en ligne le 1er novembre, a reçu plus de 9,9 millions de vues et continue de compter. Discutant de la patience du chat dans cette vidéo, l’un des utilisateurs a écrit : “Je pense que les chats peuvent être étonnamment patients avec les bébés et les tout-petits parce qu’ils comprennent ce qu’ils sont”. Un autre utilisateur a écrit : « Je suis mort en regardant l’expression du chat !!! C’est le chat le plus socialement développé que j’aie jamais vu de ma VIE et ce clip est MAGNIFIQUE !!!” Un troisième utilisateur a écrit : « Ce chat a la patience d’un saint ».

“Mon Dieu, c’est un chat super cool”, a lu l’un des commentaires. Certains utilisateurs ont également commenté avec plusieurs émoticônes riantes.

Ce n’est pas la première fois qu’une vidéo d’un animal de compagnie et d’un tout-petit devient virale sur Internet. Auparavant, une vidéo montrant une jeune fille apprenant à un chat à utiliser un tapis roulant était devenue virale sur Twitter. Dans la vidéo, une jeune fille apprend à son adorable chat comment marcher sur le tapis roulant. Le chat inspecte puis monte sur le tapis roulant au fur et à mesure que la vidéo progresse. Et la petite fille était toute excitée, riait et sautait de joie dès qu’elle faisait cela.

La vidéo a recueilli plus de 1,5 million de vues.

