La majorité des tout-petits n’aiment pas se faire couper les cheveux. Dans une vidéo récente, un garçon nommé Anushrut était devenu la sensation Internet la plus mignonne après avoir été entendu dire « Arey Yaar », « Mat Karo » alors que ses cheveux étaient coupés. Le clip avait pris d’assaut Internet et de nombreuses personnes sur la vidéo ont commenté à quel point l’expression de l’enfant était mignonne. Il y avait beaucoup d’usurpations et de mèmes relatables qui ont été créés sur la vidéo.

Maintenant, une autre vidéo a fait surface sur Internet. Dans le clip, l’audio de la vidéo d’Anushrut a été utilisé dans un ancien clip d’un match de la WWE. La vidéo a été créée par YouTuber et Instagrammer Jay Roy, qui a créé une version en utilisant un ancien clip d’un match de la WWE.

Le clip de la WWE date de 2007, dans lequel Donald Trump et Vince McMahon participaient à la «bataille des milliardaires» à Wrestlemania. Chaque milliardaire a choisi un lutteur pour les représenter. La torsion dans le match était que le lutteur perdant devrait se raser la tête.

Depuis qu’il a été partagé en ligne, le clip sur Instagram à lui seul a recueilli plus de cinq mille likes. Comme on peut s’y attendre, la majorité des commentaires concernent des personnes qui abandonnent des émojis LOL. Une personne a écrit: «La meilleure partie de cette chanson est: jyada kyu kar rahe ho jyadaaaa…». »

Pendant ce temps, la vidéo originale du tout-petit a été partagée par son père Anup sur le site de micro blogging, Twitter. Même si l’on voit l’enfant grincheux et mécontent de la coupe de cheveux, il ne bouge pas beaucoup et est vu assis docilement au cours de la coupe de cheveux.

Auparavant, Jay avait également édité la vidéo du petit homme dans laquelle il mettait en arrière-plan des morceaux populaires de Bollywood. Le clip a été édité de telle manière qu’il semble que l’enfant effectue une synchronisation labiale des chansons. Dans l’une des vidéos, Jay a mis le morceau d’Atif Aslam intitulé Bakhuda Tumhi Ho. Le numéro à succès faisait partie du film vedette de Vidya Balan et Shahid Kapoor, Kismat Konnection.

Ce clip partagé le 29 novembre a recueilli plus d’un lakh trente trois mille vues. Cette vidéo est devenue si virale que Jay, le lendemain, a posté une autre vidéo. Cette fois, il a ajouté Tujhe Bhul Jana Jana Mumkin Nahi de Himesh Reshammiya du film Aap Kaa Surroor. Le film réalisé par Prashant Chadha avait HImesh, Hansika Motwani et Mallika Sherawat dans les rôles principaux.

Ces deux vidéos ont recueilli des centaines de commentaires. La plupart des personnes dans la section des commentaires avaient des émojis de rire à partager. Certains ont également demandé plus de vidéos de ce type à l’avenir.