Un enfant en bas âge est devenu orphelin après qu’un homme dans la soixantaine et une femme dans la vingtaine ont été retrouvés morts dans le Hampshire alors que les flics arrêtent un suspect, 52 ans

Un enfant en bas âge est devenu orphelin après qu’un couple a été retrouvé mort aux premières heures de la fête des pères dans un bungalow de banlieue calme, déclenchant une enquête pour meurtre.

La police a été appelée sur les lieux peu après 2 heures du matin dimanche matin à la suite d’informations selon lesquelles une altercation était devenue incontrôlable.

Un garçon a été laissé sans voix après un double meurtre dans un bungalow de banlieue calme Crédit : PA

Les policiers choqués ont ensuite trouvé les corps d’un homme d’une soixantaine d’années et d’une femme d’une vingtaine d’années.

Malgré tous les efforts des ambulanciers, le couple, qui avait un jeune fils, a été déclaré mort sur les lieux.

Aujourd’hui, les détectives examinaient toujours la scène de Buckland Avenue, Basingstoke, Hampshire à la recherche d’indices.

Ils disent avoir déjà arrêté un homme de 52 ans, qui était connu du couple, soupçonné de meurtre.

Les résidents locaux ont révélé que le couple vivait dans la propriété depuis un certain temps.

Chris Watson a déclaré : « Ils y vivaient depuis quelques années et ils avaient un petit garçon.

« Nous avons été réveillés vers 2 heures du matin par la police. Cela ne peut pas être une bonne nouvelle quand vous êtes réveillé à cette heure du matin, donc c’était vraiment effrayant.

La police et la médecine légale sur les lieux de l’incident à Basingstoke aujourd’hui Crédit : Solent

Fleurs laissées sur les lieux de la double tragédie sur Buckland Avenue Crédit : Solent

« Nous avions l’habitude de voir leur petit garçon, il a environ deux ou trois ans, monter et descendre la colline sur son tricycle. C’est tout simplement épouvantable, rien de tel ne s’est jamais produit sur la route auparavant.

« Ils sont restés seuls mais c’est une famille qui n’est malheureusement plus et un petit garçon a perdu ses parents, c’est tellement triste. »



On ne savait pas encore comment l’homme et la jeune femme ont été tués et des examens post mortem doivent être effectués sur leur corps par un pathologiste du ministère de l’Intérieur à l’hôpital North Hampshire de Basingstoke.

Des policiers vêtus de combinaisons médico-légales parcourent toujours le jardin de devant du bungalow à la recherche d’indices.

La voiture du couple reste dans l’allée et une seule rose peut être vue sur les hautes haies entourant le jardin de devant de la maison.

Des voisins ont confirmé que le suspect avait été arrêté dans un appartement à proximité de Sherborne St. John quelques heures après l’incident.

Un porte-parole de la police du Hampshire a déclaré dimanche : « Nous enquêtons sur un double meurtre qui a eu lieu aux premières heures de ce matin à Basingstoke.

Un homme de 52 ans a été arrêté pour suspicion de meurtre Crédit : Solent

« La police a été appelée au petit matin à une adresse de Buckland Avenue… et a découvert deux personnes – un homme dans la soixantaine et une femme dans la vingtaine – qui avaient été grièvement blessées. Les deux ont été déclarés morts sur les lieux.

« Les procédures d’identification formelles sont toujours en cours et les proches des victimes n’ont pas encore été contactés.

« Les agents ont arrêté un homme dans le cadre de cette enquête. L’homme de 52 ans a été arrêté pour suspicion de meurtre et est toujours en détention. »

Le surintendant-détective Neil Corrigan a déclaré: « Nous comprenons que cet incident sera un choc pour la communauté locale.

« Soyez rassurés, nous avons un certain nombre d’officiers qui travaillent dur sur les lieux et dans les environs pour établir les circonstances exactes et un homme est en garde à vue.

« Nous pensons que toutes les parties impliquées dans cet incident se connaissaient. »

Toute personne ayant des informations ou des préoccupations au sujet de cet incident doit parler aux agents ou appeler la police au 101 en citant l’opération Carnation.